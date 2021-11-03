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即市新聞

03/11/2021 11:29

《樓市亮話－湯文亮》辣招壓抑樓價，但令租金上升

　　《樓市亮話》由於遲遲未能通關，樓價升勢亦到了強弩之末，中原指數連跌五個星期，跌了
２﹒７％，不過樓價雖然下跌，但租金仍然上升，百幾呎的公屋單位竟然租９０００元，而且仲
缺盤，相信政府亦了解情況，所以急急忙忙推出劏房租管，大家千祈咪以為只是小型單位缺盤，
其實，豪宅缺盤的情況亦相當嚴重，不過，豪宅租務市場不屬於民生，傳媒很少會報道。

　　很多人不明白，點解樓價下跌，但租金仍然上升，其實，這是政府辣招的結果，政府在
２０１３年推出辣招，香港人買第二個單位時要交雙倍印花稅，但壓唔住香港人買樓意欲，不少
香港人仍然買樓收租，後來政府將雙倍印花稅改為劃一１５％特別印花稅，買樓的人未見官先打
三十大板，於是買樓收租的人大幅減少，冇人買樓收租，租金又點會唔上升，而受影響的是基層
市民，今次政府又一次好心做壞事。

　　政府的想法其實是一廂情願，只是奢望每一個市民都能夠買樓，但官員可能不知道，有不少
市民，即使他們有能力，都唔會買樓，寧願將資金用作其他投資，莫講話有一些市民窮一生之力
都買唔到樓，那些人如果唔想住公屋，或者沒有資格申請公屋，他們就要租樓住，租金因辣招不
停上升，對他們似乎不公平，如果搞租管，就會被人批評有違市場公平原則。所以，政府應該考
慮放寬雙倍印花稅，香港人買第二個單位時只需要交雙倍印花稅，到買第三個單位才要交１５％
特別印花稅，希望這個修正能夠令多一些有能力的人買樓收租，租金在供應增加之下不會無止境
上升，現在租金升勢只是開始，當收租業主意會到市場缺乏租盤，他們就會大膽開價，令到租樓
的人要付不合理租金。

　　當然，增加供應是最好的解決辦法，但政府已經做了很久，似乎未見成效。倘若租金不合理
地上升，政府一定會推出租管，到那時候，租務市場就會很混亂，而放寬第二個住宅單位的印花
稅是一個可行辦法，不過政府不會做，唔做就唔會畀人鬧。

《紀惠集團副主席及行政總裁　湯文亮》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。
　

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