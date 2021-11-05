《缸邊嫺談－黃惠嫺》碳達峰行動方案，多個相關行業迎投資新機遇

《缸邊嫺談》中國國務院於２０２１年１０月２６日發布《２０３０年前碳達峰行動方案》

（「方案」） ，以於２０３０年前實現「碳達峰」目標為重點，從主要目標、重點任務、國際

合作、政策保障、組織實施等六方面，對推進相關工作作出總體部署。



＊兩大目標＊



《方案》提出，到２０２５年，非化石能源消費比重達到２０％左右，單位國內生產總值能

源消耗及二氧化碳排放分別較２０２０年下降１３﹒５％及１８％，為實現「碳達峰」奠定堅實

基礎；到２０３０年，非化石能源消費比重達到２５％左右，單位國內生產總值二氧化碳排放比

２００５年下降６５％以上，順利於２０３０年前實現「碳達峰」目標。



＊十大行動＊



《方案》還提出了「碳達峰十大行動」，推動達成「碳達峰」目標，具體包括：能源綠色低

碳轉型行動、節能降碳增效行動、工業領域碳達峰行動、城鄉建設碳達峰行動、交通運輸綠色低

碳行動、循環經濟助力降碳行動、綠色低碳科技創新行動、碳匯能力（即森林吸收並儲存二氧化

碳的能力）鞏固提升行動、綠色低碳全民行動及各地區梯次有序碳達峰行動。

同時，各項重點任務中亦涵蓋了更加明確及更加細化的指標及任務，料可令多個相關行業受

惠（下表）。



＊助力綠色金融發展＊



另外，《方案》亦提出大力發展綠色貸款、綠色股權、綠色債券、綠色保險、綠色基金等金

融工具，設立碳減排支持工具，引導金融機構為綠色低碳項目提供長期限、低成本資金，鼓勵開

發性政策性金融機構按照市場化法治化原則為碳達峰行動提供長期穩定融資支持；拓展綠色債券

市場的深度和廣度，支持符合條件的綠色企業上市融資、掛牌融資和再融資；研究設立國家低碳

轉型基金，支持傳統產業和資源富集地區綠色轉型；鼓勵社會資本以市場化方式設立綠色低碳產

業投資基金。

近年來全球氣候問題頻現，若各國不採取必要行動進行應對，地球恐面臨更多極端天氣事件

，人命及經濟均將受到威脅。在剛過去的周末，二十國集團於意大利舉行峰會討論氣候變化問題

，會後聲明同意要求採取行動，將全球平均氣溫升幅控制至攝氏１﹒５度。現時許多國家都正積

極採取各種策略，以減少能源供應和需求方面的溫室氣體排放。在此背景下，《方案》公布後上

述提及的行業及相關產業鏈均備受市場資金關注。其實，自去年「碳達峰」及「碳中和」目標提

出後，大部分減排及可再生能源相關的股份已錄得不少升幅。儘管部分相關股份短線或會受壓，

但長遠而言，減少碳排放是未來全球各國將作出相應行動的重大議題，而中國亦已在減少碳排放

上作出積極行動，預期這些減排行動將是長期行動，有利加強節能環保產品和服務進出口，故預

計相關有助減少碳排放行動的股份未來將可受惠。



受惠行業 目標

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風電、太陽能發電設備商； 新建通道可再生能源電量比例原則上不低於５０％。推動重點用煤

風電、太陽能發電商 行業減煤限煤，逐步滅少直至禁止煤炭散燒等。





大加發展新能源。全面推進風電、太陽能發電大規模開發和高質量

發展，堅持集中式與分散式一齊發展，加快建設風電和光伏發電基

地，鼓勵建設海上風電基地，推動建立光熱發電與光伏發電、風電

互補調節的風光熱綜合可再氏能源發電基地。到２０３０年，風電

、太陽能發電總裝機容量達到１２億千瓦以上。

水電發電設備商；水電發電 因地制宜開發水電。積極推進水電基地建設。「十四五」、「十五

商核電燃料商； 五」期間分別新增水電裝機容量４０００萬千瓦左右，西南地區以

水電為主的可再生能源體系基本建立。





核電發電設備商；核電發電 積極安全有序發展核電。合理確定核電站布局和開發時序，在確保

商 安全的前提下有序發展核電，保持平穩建設節奏。積極推動高温氣

冷堆、快堆、模組化小型堆、海上浮動堆等先進堆型示範工程，開

展核能綜合利用示範。加大核電標準化、自主化力度，加快關鍵技

術裝備攻關，培育高端核電裝備製造產業集群。





天然氣開發商；天然氣分銷 合理調控油氣消?。加快推進葉岩氣、煤層氣、緻密油（氣）等非

商 常規油氣資源規模化開發。有序引導天然氣消?，優化利用結構，

優先保障民生用氣，大力推動天然氣與多種能源融合發展，因地制

宜建設天然氣調峰電站，合理引導工業用氣和化工原料用氣。





電氣設備商 加快建設新型電力系統。到２０２５年，新型儲能裝機容量達到３

０００萬千瓦以上。到２０３０年，抽水蓄能電站裝機容量達到１

﹒２億千瓦左右，省級電網基本具備５％以上的尖峰負荷回應能力

。

光伏組件及設備商、 加快優化建築用能結構。推廣光伏發電與建築一體化應用。提高建

儲能設備商 築終端電氣化水準，建設集光伏發電、儲能、直流配電、柔性用電

於一體的「光儲直柔」建築。到２０２５年，城鎮建築可再生能源

替代率達到８％，新建公共機構建築、新建廠房屋頂光伏覆蓋率力

爭達到５０％。





新能源交通工具產業鏈 推動運輸工具裝備低碳轉型。到２０３０年，富年新增新能源、清

潔能源動力的交通工具比例達到４０％左右，營運交通工具單位換

算周轉量碳排放強度比２０２０年下降９﹒５％左右，國家鐵路單

位換算周轉量綜合能耗比２０２０年下降１０％。陸路交通運輸石

油消?力爭２０３０年前達到峰值。

構建綠色高效交通運輸體系。「十四五」期間，集裝箱鐵水聯運量

年均增長１５％以上。到２０３０年，城區常住人口１００萬以上

的城市綠色出行比例不低於７０％。

充電椿、配套電網、加注 加快綠色交通基礎設施建設。有序推進充電椿、配套電網、加注（

（氣）站、加氫站等基礎設氣）站、加氫站等基礎設施建設，提升城市公共交通基礎設施水準

施建設商及相關的設備 。到２０３０年，民用運輸機場場內車輛裝備等力爭全面會現電動

化。









處理大宗固廢設備，處理大 加強大宗固廢綜合利用。到２０２５年，大宗固廢年利用量達到４

宗固廢商，環保再造商，生０億噸左右；到２０３０年，年利用量達到４５億噸左右。

活垃圾處理設備，生活垃圾

處理商





健全資源循環利用體系。到２０２５年，廢鋼鐵、廢銅、廢鋁、廢

鉛、廢鋅、廢紙、廢塑膠、廢橡膠、廢玻璃等９種主要再生資源迴

圈利用量達到４﹒５億噸，到２０３０年達到５﹒１億噸。

大力推進生活垃圾減量化資源化。到２０２５年，城市生活垃圾分

類體系基本健全，生活垃圾資源化利用比例提升至６０％左右。到

２０３０年，城市生活垃圾分類离現全覆蓋，生活垃圾資源化利用

比例提升至６５％。

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《工銀亞洲證券業務部分析員 黃惠嫺》



＊筆者為證監會持牌人士，並無持有上述股份



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