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即市新聞

03/11/2021 09:36

【新冠肺炎】業界料強制Ｂ類食肆使用安心出行影響不大

　　《經濟通通訊社３日專訊》餐飲聯業協會會長黃家和在電台節目上，回應有消息指政府將在
月內公布食客進入Ｂ類食肆，必須使用「安心出行」應用程式。他表示業界就建議政府規定食客
使用「安心出行」，本港有約１﹒１萬間Ｂ類食肆，有約一半食客選擇填寫實體表格，不少人會
填寫虛假資料，前線員工很難核實，有食肆因此而被罰停晚市，造成不必要的麻煩，非常無辜。
　　黃家和指，政府應該積極堵截市面上虛假的「安心出行」應用程式，亦要提供足夠指引，教
導食肆員工如何分辨程式真偽。

＊林瑞華：強制Ｂ類食肆使用安心出行對業界影響小＊

　　香港中小企食店聯盟召集人林瑞華就認為，相關措施有利有弊，指社會上仍有部分市民不願
意使用「安心出行」，強制使用一定會影響食肆生意額，但相信不會太嚴重，反而會造成誘因，
吸引Ｂ類食肆轉為Ｃ類食肆。

＊長者安居協會過去一周收逾百求助涉安心出行＊

　　長者安居協會行政總裁王虹虹在電台節目上表示，過去一星期收到超過１００宗求助，關於
長者使用「安心出行」應用程式遇到困難，大部分是不懂得安裝及使用，亦有部分長者不懂寫字
，填寫實體表格亦遇到困難，有長者的自尊心較強，寧願以後不去食環署街市買菜。（ｈｙ）

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