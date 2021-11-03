【新冠肺炎】本港新增３宗輸入確診，英國返港住碧瑤灣男子染疫

《經濟通通訊社３日專訊》衞生署衞生防護中心公布，截至１１月３日零時零分，本港新增

３宗新冠肺炎確診，均為輸入個案，並涉及Ｌ４５２Ｒ變異病毒株的感染，患者分別由英國和美

國來港，

包括昨天初步確診、由英國返港住碧瑤灣２１座的６２歲男子（個案１２３５７）。至今本港個

案累計１２３５３宗（包括１２３５２宗確診個案和一宗疑似個案）。

新增個案涉及兩男一女，其中６２歲男患者和５７歲女患者（個案１２３５８），均於１１

月１日從英國經航班ＢＡ０２７抵港，兩人均有病徵，另一名２６歲男患者（個案１２３５６）

亦於本月１日從美國經航班ＣＸ８８１抵港。三名患者均已接種兩劑新冠疫苗。

上述６２歲男病人，１０月１６日離開香港前往英國，１１月１日抵港時於臨時樣本採集中

心抽取樣本進行的２０１９冠狀病毒病檢測結果呈陽性，並帶有Ｌ４５２Ｒ變異病毒株，但沒有

帶有Ｎ５０１Ｙ及Ｅ４８４Ｋ變異基因。他在跑馬地體育道３號香港足球會工作，最後上班日期

為１０月１４日。為審慎起見，他於潛伏期在港曾居住、工作和曾到訪的地點已納入強制檢測公

告。任何於指定期間曾身處上述指明地方內的人士，須在指定日子接受強制檢測。

過去１４天（１０月２０日至１１月２日）累計報告４８宗個案，全屬輸入個案。（ｃｌ）

