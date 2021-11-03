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03/11/2021 14:18

【新冠肺炎】本港新增３宗輸入確診，英國返港住碧瑤灣男子染疫

　　《經濟通通訊社３日專訊》衞生署衞生防護中心公布，截至１１月３日零時零分，本港新增
３宗新冠肺炎確診，均為輸入個案，並涉及Ｌ４５２Ｒ變異病毒株的感染，患者分別由英國和美
國來港，
包括昨天初步確診、由英國返港住碧瑤灣２１座的６２歲男子（個案１２３５７）。至今本港個
案累計１２３５３宗（包括１２３５２宗確診個案和一宗疑似個案）。
　　新增個案涉及兩男一女，其中６２歲男患者和５７歲女患者（個案１２３５８），均於１１
月１日從英國經航班ＢＡ０２７抵港，兩人均有病徵，另一名２６歲男患者（個案１２３５６）
亦於本月１日從美國經航班ＣＸ８８１抵港。三名患者均已接種兩劑新冠疫苗。
　　上述６２歲男病人，１０月１６日離開香港前往英國，１１月１日抵港時於臨時樣本採集中
心抽取樣本進行的２０１９冠狀病毒病檢測結果呈陽性，並帶有Ｌ４５２Ｒ變異病毒株，但沒有
帶有Ｎ５０１Ｙ及Ｅ４８４Ｋ變異基因。他在跑馬地體育道３號香港足球會工作，最後上班日期
為１０月１４日。為審慎起見，他於潛伏期在港曾居住、工作和曾到訪的地點已納入強制檢測公
告。任何於指定期間曾身處上述指明地方內的人士，須在指定日子接受強制檢測。
　　過去１４天（１０月２０日至１１月２日）累計報告４８宗個案，全屬輸入個案。（ｃｌ）

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