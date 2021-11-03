【北水炒Ｄ乜】淨流入２０﹒７億人幣，復買騰訊沽港交所

《經濟通通訊社３日專訊》恒指高開４５４點，報２５６０９點。最高升４８５點報

２５６３９點，最低跌１２３點報２５０３０點。恒指收報２５０９９點，跌５４點或

０﹒２２％。

按額度計算，北水全日淨流入２０﹒７億元人民幣，增加４２５﹒６％。騰訊控股

（００７００）、泡泡瑪特（０９９９２）、時代電氣（０３８９８）；淨賣出最多的依次是香

港交易所（００３８８）、東岳集團（００１８９）、吉利汽車（００１７５）。

主板成交１４６０﹒１２億元增加８﹒１％。其中港股通成交２８１億元，佔總成交

１９﹒２％。



＊「元宇宙」概念推升騰訊股價＊



「元宇宙」成為近期熱門話題，除了近日網易（杭州）網絡有限公司、廣州網易計算機系統有

限公司等多個網易（０９９９９）聯公司申請註冊「網易元宇宙」「雷火元宇宙」「伏羲元宇宙

」等商標外，多間互聯網企業亦開始布局元宇宙概念。早前有報道指騰訊（００７００）在９月

內註冊近百個元宇宙商標。阿里巴巴（０９９８８）亦在９月申請多項相關商標。數據顯示，目

前已有４００多家企業申請了元宇宙相關商標。騰訊控股跌１﹒１９％報４６４元，北水淨買入

８﹒１億元。

另外，泡泡瑪特升１５﹒１５％報５５﹒８５元，北水淨買入６﹒７億元。時代電氣升

１﹒９９％報４３﹒６５元，北水淨買入２億元。香港交易所跌０﹒９％報４６４元，北水淨賣

出２﹒４億元。東岳集團跌２﹒８％報１６﹒６４元，北水淨賣出１﹒６億元。吉利汽車升

０﹒３８％報２６﹒２元，北水淨賣出１﹒４億元。



表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：



淨買入最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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騰訊控股 （００７００） ８﹒０７

泡泡瑪特 （０９９９２） ６﹒６８

時代電氣 （０３８９８） １﹒９６

美團 （０３６９０） １﹒７９

安踏體育 （０２０２０） １﹒５５

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沽出最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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香港交易所 （００３８８） －２﹒４２

東岳集團 （００１８９） －１﹒６０

吉利汽車 （００１７５） －１﹒４２

建設銀行 （００９３９） －０﹒８０

藥明生物 （０２２６９） －０﹒５９

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