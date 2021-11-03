《日入而息》恒地５０８億奪中環新海濱地，傳奧園售奧園健康股權

《今天重點》

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恒地（０００１２）５０８億元奪中環新海濱三號用地，

歷來最貴地皮；恒地中環新海濱商業地

擬建三座建築物，包括兩幢辦公大樓

據報中國奧園（０３８８３）商談出售奧園健康５５％股

權予合生創展

財匯局發表年度調查報告及中期查察報告，報告期內接獲

７７份舉報

金管局表示商業數據通今起試行，預計明年底正式推出；

商業數據通進入試行階段，央行數碼貨

幣商業用例明年試行；研發行代幣化綠債可行性，將推反

洗錢合規科技實驗室系列

免疫力弱及較高風險人士下周四起可接種第三劑疫苗；合

資格接種第３針料約１８６萬人，將按需求訂購疫苗；聶

德權稱第三劑疫苗接種安排和通關沒有直接關係

傳香港與內地通關商討進入最後實質性操作階段

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《即日市況》

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恒指低收７４點報２５０２４，科指跌４０點報６２７３

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《深滬股市》

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滬綜指跌幅收窄至０﹒２％仍穿三千五，成交僅過萬億

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《美元匯價》

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貨幣政策背道而馳續限制日圓回升

歐元最新報１﹒１５８２╱８４ ，日圓最新報１１３﹒８４╱８５

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《公司業績》

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華僑銀行首九個月純利按年升５８％，單計第三季升１９％

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《公司資訊》

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騰訊（００７００）生態車聯網和出行服務ＩＤ累計服務

用戶２﹒７億；首披露３款自研芯片，「紫霄」芯片已進

入試產；騰訊《數字化轉型指數報告》：電商、金融等行

業數字化明顯領先

港交所（００３８８）支持國際聯盟推動低碳轉型

中駿集團（０１９６６）獲大股東增持７５０萬股，涉資

１８１０萬元

中銀香港（０２３８８）區塊鏈貿易平台第二期對接後完

成首筆交易

優矩互動（０１９４８）擬下限區間定價

中銀香港（０２３８８）支持構建「商業數據通」，成首

家全流程驗證貸款審批銀行

匯豐配合「貿易聯動」及「貿金平台」連接完成首批跨境

貿易融資；積極參與「商業數據通」試點等多個金融科技

項目

恒生（０００１１）夥ＱＦＰａｙ參與「商業數據通」，

加快企業融資審批程序

聯邦制藥（０３９３３）與工銀亞洲簽訂融資協議，獲授

予２０００萬美元貸款額度

恒地（０００１２）５０８億元奪中環新海濱三號用地，

歷來最貴地皮；恒地中環新海濱商業地擬建三座建築物，

包括兩幢辦公大樓

金山電池（０００４０）成為越南首間獲得ＵＬ廢棄物零

填埋認證的生產基地

傳Ｓｏｕｌ和Ｋｅｅｐ等三家中國公司或轉到香港上市

建鵬控股（０１７２２）附屬中標澳門公屋發展上蓋工程

建築工程合約

中國生物製藥：受託人購買３５０萬股股份，涉１９４１

﹒４萬元

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《國企紅籌》

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中集安瑞科（０３８９９）交付首批出口歐洲３０兆帕船

用纏繞儲氫瓶

中國外運（００５９８）王宏已獲委任為董事長

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《神州民企》

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貝康醫療（０２１７０）斥８５００萬元人民幣收購輔助

生殖診療產品公司５１％股權

旭輝（００８８４）購回本金７５３０萬美元的明年１月

到期優先票據

中原建業（０９９８２）１０月在管項目合約銷售按年增

４﹒３％

據報中國奧園（０３８８３）商談出售奧園健康５５％股

權予合生創展

恒大（０３３３３）下半年暫交付１８４項目，發文稱上

下一心保交樓

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《中國要聞》

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據報銀保監要求融資租賃、商業保理等類金融服務本地

深圳保供穩價，蔬菜批發價格逐步回落

中航工業集團顧誦芬、清華王大中獲最高科學技術獎

１０月財新服務業ＰＭＩ升至５３﹒８，通脹壓力續顯

習近平明日將在進博會開幕式上通過視頻發表主旨演講

人行５００億逆回購利率持平，淨回籠１５００億

明年原油非國營貿易進口允許量按年持平，或適時追加

官媒表示「人武部給預備役退伍軍人發召回短信」系謠言

保供穩價通知惹猜測，商務部澄清：生活物資貨源充足

報道指１０月金融機構對房地產融資已基本恢復正常

無錫第三輪土拍近全數底價成交，Ｔｏｐ５０房企無影

聯合國代表表示中國應對氣變非口號，美國不應諉過於人

１０月境外機構買賣中國債券日均交易量環比增１８％

惠譽表示房地產稅或短期加重地方政府的現金流壓力

海航紐約商廈遭物管公司控惡意破產，揭海航從未交租

Ａ股上市銀行不良率普降，部分銀行涉房業務風險上升

ＩＩＦ表示十月流入中國資金反彈，金額佔新興市場逾半

華為據報談判出售ｘ８６服務器業務

富時羅素表示尚未就擴大旗下中國Ａ５０指數範圍做決定

人行易綱表示繼續完善金融領域個人信息保護法制

據報張一鳴卸任字節跳動董事長，中國次大富豪近全線淡

出運營

杭州１０月二手房掛牌量創新高，但成交量同比降七成

外交部表示中國投入約１１億元人民幣應對氣候變化南南

合作

瑞信表示中國脫碳路線圖有望帶來１００－１３０萬億人

幣的潛在投資；瑞信料中國新基建投資將未來３０年經濟

增速提高３７到４３個基點

ＱＤＬＰ試點從深圳擴容到廣東全省，額度５０億美元

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《寶島快訊》

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台股收升０﹒３％，歐洲議會代表團首次訪台

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《其他消息》

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鍾翰林承認分裂國家及洗黑錢罪，延至本月２３日判刑；

鍾翰林認分裂國家及洗黑錢罪，答辯時稱問心無愧

全國政協吳傑莊獲李澤楷提名參選選委會界別

新民黨５人出選立法會，葉劉出戰港島西

律師入稟要求裁定香港對陳同佳案有司法管轄權

余偉文稱商業數據通概念驗證階段已促成５５０宗貸款，

涉９億元

元朗小巴與輕鐵相撞，４人受輕傷

內地「貿金平台」與香港「貿易聯動」於上周完成第二期

對接

許正宇稱正研究透過「商業數據通」分享公司註冊處登記

冊數據

證監會表示正檢討虛擬資產監管框架，需關注投資者保障

金管局表示商業數據通今起試行，預計明年底正式推出；

商業數據通進入試行階段，央行數碼貨幣商業用例明年試

行；研發行代幣化綠債可行性，將推反洗錢合規科技實驗

室系列

陳茂波稱金管局正研究發行央行數碼貨幣作零售用途

財匯局發表年度調查報告及中期查察報告，報告期內接獲

７７份舉報

陳德霖預計明年中推出「易信連」服務及圓幣錢包

劉鳴煒稱有信心海洋公園推重生方案後可收支平衡

澳門金管局表示近４０００居民已開戶理財通，錄近９０

０宗交易

證監會推投連險新指引，１０Ｌｉｆｅ：產品披露更透明

創新科技署支持金管局推出金融科技監管沙盒３﹒０

深股通額度全日用近３３億元，陸股通連續五日淨流入；

滬股通額度全日用１０億元，陸股通流入７億元

平安壹賬通銀行為首間虛擬銀行參與「貿易聯動」平台

智慧城市聯盟表示本港居住環境驅使科技業加速開發智慧

生活科技

會計師公會譴責兩執業會計師並處以罰款

ＫＥＮＮＥＤＹ ３８下周開放示位，並會盡快開價

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《大國博弈》

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前特朗普國安顧問預料北京在２０２４年前攻打台灣

工信部表示堅決反對美撤銷中國電信在美國的２１４牌照

中國留學生頻遭遣返，外交部表示美方試圖製造寒蟬效應

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《解決電荒》

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中國重新發展煤電不利減碳？官媒稱不能忽視現實問題

兩部委發布煤電機組改造升級通知，淘汰高耗煤機組

國鐵集團表示１０月發送電煤１﹒２２億噸同比增２５％

秦皇島港煤炭場存５００萬噸，近一月內提升過百萬噸

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《重拳監管》

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微信屏蔽淘寶購物車，官媒強調互聯互通須抓緊辦到

工信部通報３８款違規ＡＰＰ，涉騰訊新聞、ＱＱ音樂

貨運平台企業遭約談，要求不得誘導司機低價競爭等

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《新冠肺炎》

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本港新增３宗輸入確診，英國返港住碧瑤灣男子染疫

傳香港與內地通關商討進入最後實質性操作階段

聶德權稱第三劑疫苗接種安排和通關沒有直接關係

北京昨日新增８例本土確診和１例無症狀轉確診病例

據報機場考慮分隔內地與國際航班旅客

中總疫苗接種津助計劃籌得５４０萬，５４００人受惠

林鄭稱近月基本上未有錄得本地感染個案是集體成果

業界料強制Ｂ類食肆使用安心出行影響不大

英國抵港男子初步確診，碧瑤灣２１座等納強檢

袁振寧稱旅遊業界已無聖誕市道，冀盡快通關恢復生意

資科辦表示長者使用安心出行有困難，正研究改良方案

６３歲男子接種科興後死亡，醫生指生前心絞痛

免疫力弱及較高風險人士下周四起可接種第三劑疫苗

合資格接種第３針料約１８６萬人，將按需求訂購疫苗

多地鐵路停售至北京火車票，拒黃紅碼旅客坐火車進京

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