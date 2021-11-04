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即市新聞

04/11/2021 07:50

《油金掠影》聯儲局本月起縮減買債，油價大挫３％，金價跌１％

　　《經濟通通訊社４日專訊》美國聯儲局會後宣布縮減買債，由１１月中起每月削減規模，並
將於明年中結束縮減行動。有分析師指決定或削減對期油的投機性買盤，並認為油市正就縮減買
債行動趁勢獲利回吐。布蘭特期油挫３﹒２％或２﹒７３元（美元﹒下同），收報每桶
８１﹒９９元。紐約期油瀉３﹒６％或３﹒０５元，收報每桶８０﹒８６元。兩大期油合約創８
月初以來最大單日百分比跌幅。
　　此外，伊朗外交部副部長巴格里（Ａｌｉ　Ｂａｇｈｅｒｉ　Ｋａｎｉ）於Ｔｗｉｔｔｅｒ
表示，同意於１１月２９日在維也納重啟談判，恢復自６月中斷的核談判，有助紓緩原油供應緊
張情況。
　　上周原油庫存增幅超於預期，但汽油庫存則有所下降。
　　市場現時關注本日召開的ＯＰＥＣ＋會議，但預期有關方面將不會擴大每日增產４０萬桶計
劃。

＊聯儲局一如預期縮買債，金價跌幅較輕＊

　　聯儲局宣布縮減買債，惟決定早為黃金投資者預料之中，金價跌幅較油價為小。現貨金跌
０﹒９％報每盎司１７７０﹒６１元，盤中低見１７５７﹒６３元。紐約期金收跌１﹒４％報每
盎司１７６３﹒９元。
　　此外，美國勞工部將於周五公布就業人口變動，周三ＡＤＰ公布的數據顯示１０月就業崗位
增幅超過預期。
　　其餘貴金屬方面，白銀收跌０﹒４％報每盎司２３﹒４３元，鉑金下跌０﹒７％報
１０３０﹒９４元，鈀金收低０﹒６％報１，９９９﹒７７元。（ｈｃ）

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