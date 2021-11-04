《華爾街內望》聯儲局月減債１５０億美元，利率不變美股再創新高

《經濟通通訊社４日專訊》美國聯邦儲備局宣布本月稍後啟動縮減購債，但維持利率不變，

令聯儲局貨幣政策明朗化。而有「小非農」之稱的美國１０月ＡＤＰ就業數據優於預期，美股３

大指數收盤續創新高。

聯儲局結束為期２日的貨幣政策會議後，決定稍後開始縮減買債，每月減買約１５０億美元

，並會按需要調整，同時維持利率不變。主席鮑威爾強調，通脹屬暫時性問題，投資者不應將減

少買債與加息時間掛勾，他同時拒絕回應有關連任的問題。

歐洲央行行長拉加德亦隔空附和美國聯儲局觀點，認為通脹至中期仍會受控，歐洲央行明年

不太可能加息。此外，美國私人機構ＡＤＰ公布１０月私人企業新增５７﹒１萬個職位，遠超預

期的４０萬，創下半年最佳表現。

道指收市報３６１５７﹒５８點，升１０４﹒９５點，或０﹒２９％。標普５００報

４６６０﹒５７點，升１６１﹒９８點，或１﹒０４％。納指報１５８１１﹒５８點，升

１６１﹒９８點，或１﹒０４％。

５大科技股皆上升，蘋果升０﹒９８％，Ｆａｃｅｂｏｏｋ升１﹒０８％，

Ａｌｐｈａｂｅｔ升０﹒８０％，亞馬遜升２﹒１５％，微軟升０﹒２６％。此外，特斯拉升

３﹒５７％，至每股１２１３﹒７９美元，再刷新歷史高位。（ｊｆ）

