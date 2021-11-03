《出旗制勝－麥穎儀》恒指承接上日低開，科網股表現反覆

《出旗制勝》港股連跌第７日，恒指上日（２日）受科網股帶動高開４５５點，但最終倒跌

５５點，收報２５１００點。大市成交金額１４６０億。恒指今早（３日）承接上日低開，在友

邦、阿里等重磅股拖累下跌幅擴大，一度跌２９１點，跌穿兩萬五，最低曾見２４８０９點。

美團（０３６９０）上日曾一度飆升６﹒７％，並升穿２０天線，見５天高位，收市升幅雖

收窄，但仍可以逆市升１﹒４％。上日市場積極部署淡倉，美團為十大淡倉流入及十大好倉流出

個股。今早承接高開２﹒４％後乏力向上，一度倒跌１％，低位約２６７﹒８元。近日股價於

１０天線（約２７６﹒８元）見阻力，如認為短線或未能突破１０天線，或可留意美團沽

２８０８３，行使價２２８﹒６８元，實際槓桿４﹒８倍，引伸波幅５４﹒４％，換股比率

１００兌１，２０２２年０２月２５日到期。

北水資金流方面，美團上日為北水淨流入第三大個股，共錄得１﹒７９億流流入美團。如欲

部署好倉，或可留意美團購２７８８０，行使價３２６﹒４６元，實際槓桿６﹒３倍，引伸波幅

５１﹒１％，換股比率１００兌１，２０２２年０２月２５日到期。

短視頻平台上日一度強勢反彈。嗶哩嗶哩（０９６２６）曾升１０％，升穿５０天線，見５

天高位，收市報６１４元，仍升５﹒７％。嗶哩嗶哩將於１１月１７日公布第三季業績，想趁業

績前作好倉部署，或可留意嗶哩購２２６８７，行使價７００元，實際槓桿３﹒７倍，引伸波幅

７１﹒４％，換股比率５００兌１，２０２２年０３月３０日到期。

另一短視頻平台快手（０１０２４），上日高開後一度飆升８％，但收市回吐所有升幅，報

１００元。今早隨大市向下跌超過５％，低位約９４﹒３元。如欲趁低位博反彈部署好倉，或可

留意快手購２３７４６，行使價１２０元，實際槓桿２﹒７倍，引伸波幅８３﹒７％，換股比率

１００兌１，２０２２年０６月２９日到期。

《花旗上市結構性產品部副總裁 麥穎儀》



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