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即市新聞

04/11/2021 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》專業資金流向分析助你看清楚股價走向

　　《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量均為５０％，局勢則分別屬於
中性和顯著向淡。於《經濟通》最新產品：ｅｔｎｅｔ強化版ＭＱ的「資金流向分析」畫面上，
筆者將個別證券的全部標準自動對盤交易，按其買賣盤的主動性與主動促成交易一方的身份，分
為散戶、中戶（主要為職業炒家）、普通大戶、特大戶與超級大戶五個級別。淨主動買入的５個
級別與淨主動賣出的５個級別合計，我們共有１０個級別；哪個級別的市場參與者入市態度最為
進取，一目了然。
　　此外，每個級別中，買家掃貨與沽家質貨的進取程度（參與比例）和積極程度（所動用金額
）亦值得投資者重點參考。以股王騰訊（００７００）昨天（３日）的市況為例，散戶買家的入
市態度最為進取，主動買入金額１４﹒６億元，佔全部主動買沽金額２０﹒４％。此外，超級大
戶主動買沽比率收報３４：６６，反映出超級大戶沽家的入市態度明顯較超級大戶買家進取。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（頻道
：ｙｏｕｔｕｂｅ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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