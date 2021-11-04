《行內行外－梁崇讓》人民是閱卷人！

《行內行外》１０月已步入第四季中了，美股道瓊斯指數、納斯達克指數和標準普爾指數齊

齊不斷創新高，令很多經濟專家估算大跌眼鏡，傳統股災月的魔咒說法又一次不靈驗了。踏入９

月港股雖然曾跌穿２４０００點水平，而道指也曾跌穿今年初以來的上升軌道，其後更反覆向下

，當時有華爾街大行預計，聯儲局準備收緊寬鬆貨幣政策，基金大行便立即齊齊唱淡美股，摩根

士丹利，高盛、花旗等亦警告美股的高估值將增加跌市的風險，就連長期看好美股的「大好友」

、策略諮詢公司Ｆｕｎｄｓｔｒａｔ Ｇｌｏｂａｌ Ａｄｖｉｓｏｒｓ共同創始人Ｔｏｍ

Ｌｅｅ也警告，標指１０月恐出現一成調整，美股著名分析員、券商Ｍｉｌｌｅｒ Ｔａｂａｋ

分析師Ｍａｔｔ Ｍａｌｅｙ亦提醒滯脹很快發生，屆時美國股市將很快出現負面反應。此外，

市傳有神秘大戶，利用期權策略押注標指今年底前跌約兩成，又加上內地的監管風暴，一時間全

球股市彌漫著一大片悲觀情緒。



＊通脹滯脹＊



可是市場永遠都是瞬息萬變和與投資者玩捉迷藏遊戲的。近期美國三個股票指數都不斷屢創

新高；而港股方面，由於受內地監管風暴和內房恒大（０３３３３）債務危機的影響，大市在９

月下跌超高２０００點，但踏入１０月，大市由低位回升２０００點曾重越２６０００點水平，

只是這次的回升，是否意味危機已過呢？近日大市又出現調整，更跌穿２５０００點水平，樂觀

者似乎未能完全安枕無憂，當然各人見解不盡同，悲觀者自有其悲觀的說法，認為全球的債務危

機、通脹甚至滯脹以及加息的風險仍然存在，美國聯儲局前主席格林斯班也指出，美國通脹威脅

並非暫時性的，政府債務上升和其他潛在壓力或使通脹長期保持在較高水平。美國今年９月消費

物價指數（ＣＰＩ）按年升５﹒４％，為２００８年來最大漲幅，這反映供應鏈中斷帶動商品價

格持續上升趨勢，隨時引發全球踏入通脹甚至滯脹的年代。



此外有「商品大王」之稱的美國著名投資家和金融學者羅傑斯認為，世界各國正在面臨一場

３０年來最嚴重的經濟危機，這場危機將由全球債務飆升和股票瘋狂上漲所致。美國是全球的最

大債務國，更是此次經濟危機的始作俑者，也因此全球投資市場正注視美國政府的貨幣和財政政

策的取態，以及債務問題的情況，而現時距年底還有兩個月的時間，誰膽敢說神秘大戶一定押錯

注呢？有多位經濟學者同時指出，在２００８年爆發金融海嘯時，中國的債務遠沒有現時的龐大

，因經濟發展快速，還可帶領全球安全渡過危機。如今中國同樣面對嚴重的債務問題，雖然這幾

年內地政府已洞悉先機，正要求企業逐步解決債務問題帶來的危機，如今次經濟危機爆發，全球

能否再次順利渡過危機，真的是未知之數！



＊資金炒作＊



不過資金市場總是一波落一波起，當內地市場正擔心反壟斷、監管和債務等問題，令資金不

知何去何從的時候，新能源的利好消息卻一個接一個。１０月２６日，國務院發布《２０３０年

前碳達峰行動方案》，更表明力爭２０６０年前實現碳中和，提出推動運輸工具裝備低碳轉型，

積極擴大電力、氫能、天然氣、先進生物液體燃料等新能源、推動清潔能源在交通運輸領域應用

，更支持符合條件的綠色企業上市融資、掛牌融資和再融資，大力發展綠色貸款、綠色股權、綠

色債券、綠色保險、綠色基金等金融工具，設立碳減排支持工具，引導金融機構為綠色低碳項目

提供長期限、低成本資金，鼓勵開發性政策性金融機構按照市場化法治化原則為碳達峰行動提供

長期穩定融資支持，研究設立國家低碳轉型基金，支持傳統產業和資源富集地區綠色轉型，鼓勵

社會資本以市場化方式設立綠色低碳產業投資基金。



方案出台，即有證券研究人員發表報告指出儲能、光伏、風電等板塊值得追捧，更稱新能源

替代是實現碳中和的根本，也是未來幾十年間最核心的發展主題，未幾美國電動車及能源公司特

斯拉股價大漲創新高市值突破萬億美元，股價更升穿１２００美元，香港的比亞迪股份

（０１２１１）曾突破３２０元創新高，種種跡象顯示，市場資金又有新炒作的概念了，不過無

論市場的資金流向怎樣？投資者還是要綁好安全帶和做好風險管理。



＊產生共鳴＊



後記：於９月全球上線的Ｎｅｔｆｌｉｘ韓國原創劇《魷魚游戲》甚受歡迎，觀眾熱烈地追

看，上線之後超過９０個國家成為最多人收看的電視劇集，有遊戲平台立即推出同名虛擬遊戲和

「魷魚幣」（ＳＱＵＩＤ），同時引起熱潮炒作，至於熱潮可維持多久，天曉得？筆者雖然沒有

看過《魷魚游戲》，但從報道得知《魷魚游戲》題材不算新鮮，主題是描述人性的醜惡，為求自

保或生存，不惜做出極度殘忍的行為以擊退或淘汰對手。其實過往的電影、電視劇甚至遊戲都有

類似題材，今次《魷魚游戲》能突圍而出，有評論人認為只因現今的ＱＥ年代，資本家控制社會

，產生極度貧富懸殊，加上疫情肆虐，低下階層人士的生活慘況已到臨界點，多個國家也因防疫

禁令而出現示威引起暴力行為，因此對憤怒和極端暴力的行為都容易產生共鳴，以宣泄這種階級

鬥爭的情緒，以上論點，是耶非耶？留待大家分析。



目前全球貧富差距問題嚴重，且並不斷擴大，早前國家領導人提出國家執政者要有「不忘為

人民服務的初心和推展共同富裕的的理念」確不是無的放矢了。「時代是出卷人，執政者是答卷

人，人民是閱卷人」，香港特區未來要面對立法會和特首選舉兩場選舉，而近日有調查報告指出

有逾半人不滿現特區政府的表現，不信任政府則有４４％，特首林鄭月娥的最新民望評分為３７

分，比本月上旬的調查結果下跌１﹒３分，支持率為２２％，同樣比上次調查下跌２％，其反對

率則上升了５％，為６４％，故此其民望淨值為－４２％，此外有３２％的受訪者給予林鄭月娥

０分。在民望方面，最新調查顯示滿意率為２６％，不滿率為５５％，滿意率淨值為－２９％。

而在信任程度方面，市民對特區政府的最新信任比率為３８％，不信任比率為４４％，信任淨值

為－６％。如單看這調查報告，還能說特區政府考試合格嗎？



＊心不在民＊



歷屆政府官員所得的調查評分總是不如理想，太多徘徊在低數值甚至出現負淨值，為甚麼呢

？從有關當局常受批評處事混亂和不公，甚至習慣了賦予特權給個別人士或機構便可推斷出因由

了，早前荷里活女星妮歌潔曼豁免檢疫來港拍攝惹爭議，即爆出在防疫安排上出現多個豁免檢疫

群組，明顯防疫出現漏洞，令防疫標準難與內地看齊，通關原來只是紙上談兵，怎不叫市民失望

！此外接種新冠疫苗初期的安排、外傭到港檢疫措施、選委選舉檢票過程，派發電子消費券方法

和領取日期，以至現時通關的防疫措施等等同樣出現混亂和惹來批評，究竟政府在處理公眾事務

上有否深思熟慮？如有！為何仍這麼不貼地和容易出錯呢？是能力問題，還是心不在群眾呢？或

並非急市民所急，想市民所想吧！



至於金融業方面，一業兩管明顯偏袒銀行，日前深圳市發行離岸人民幣地方政府債券，最大

得益者只有銀行和港交所，其他持牌中介法團和人士只能靠邊站，自有關當局實施「一業兩管」

和「撤銷最低佣金制」衍生至現時零佣金的惡性競爭，完全剝奪了靠佣金收入弱勢群體的生存空

間，反觀同樣是中介團體的港交所除了可任意收費外，更擁有上市審批和修改制度權，如說這些

不是特權，真無法令人信服，怎會沒有怨氣？工會和筆者已多次提出為何有最低工資，的士有起

表價，政府要禁絕旅遊零團費，但卻為何撤銷最低佣金制和容許零佣金存在呢？這是否不公平？

那官員是否這樣也叫稱職，有沒有為人民服務，相信自有公論！《香港證券及期貨從業員工會副

會長 梁崇讓》



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