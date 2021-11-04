《缸邊隨筆－石鏡泉》鮑威爾：你減？你加？

《缸邊隨筆》今日，美儲局會公布議息會結果，市場關注，鮑威爾會否宣布減買債，會否宣

布加息。筆者估鮑威爾會講：減，但唔加。



鮑威爾的公布會是：



（１）自今年１２月起（或今年１１月中起）每月減買１００億美國國債，５０億房押債至

明年６月；





（２）減買債不等於必會加息，要看經濟、通脹、就業情況而定。



如鮑威爾不如是講，會怎樣？



（１）假如鮑威爾不講在１２月減買債，又不講加息：



股債匯、比特幣均會即彈，但又旋回下，因為市場已部署好，應對減買債。如不減買債，市

場會認為美儲局做錯事，市場會唔Ｌｉｋｅ，除比特幣會升，美匯會跌外，股債兩市會終跌。



在１０月之前，市場對美儲局會否減買債，是五五波。但因９月２２日的美儲局會議不提減

買債，亦不提加息，但在翌日９月２３日，挪威央行猝然加息，跟著澳、加、英、歐央行都對收

水、加息事，做出鷹行，發出鷹言。市場就認為美儲局不能不跟大隊，因為減買債、加息以壓通

脹，是大勢所趨，是王道。因此美國的債市已起變化，美國的基金、投資者紛紛減持債券資產。

美國銀行在１０月所做的一次基金經理投資意向調查，見到在１０月２１日，接受調查者有逾八

成表示不持債券。雖然這類調查不可能得出投資者的實盤傾向（講和做是兩套），但由於今時債

券回報不濟，故這次調查應較可信。



（２）美儲局宣布，１１月中便減買債或每月減買多於１５０億，但不提加息：



股債、比特幣會立跌、美匯會升。因為之前美儲局是鴿的，突然咁鷹，市場會擔心，是否美

儲局掌握了甚麼不為市場所知的數據，故要急變鷹。這易使債券市場翻艇，債券市場已因十分害

怕債息有太大變化，因為他們的持債，在市可變當頭，必然會做些對沖，但這些對沖不會是買全

天候的保險（對沖），這太貴了，一般只會估市道而度身訂做，此中可以以一個ＭＯＶＥ指數（

類似ＶＩＸ指數）來衡量市場的騰雞程度。今時已升至自２０２０年以來的高水平，此即債市已

是驚弓鳥，真是氹未必得，嚇更唔得，唯一可以使這隻驚弓鳥安心的，是要順其可適應的環境，

不可有偏差，但如何估中市之心想，會考起鮑威爾。



（３）公布１２月減買債，但亦同時公布明年７月便加息：



瓜得，納指跌、比特幣跌、股跌、債跌、匯升少少，翻艇，講完。



＊美儲Ｒｅｐｏ額增至萬三億＊



各位可能覺得，今次息會重點是在兩件事，何時減買債、減買幾多、何時會加息，但為甚麼

任何微小變化，都對市場有大影響？很簡單，今時市場不一樣，以前投資者及基金經理都是以元

計來賺錢，食大茶飯。但今時則已減到以仙計來賺錢，認真蠅頭小利，只賺得小利，就只能靠做

大做多來補足盈利目標，盤一大，有任何風吹草動使到所持盤是站錯了邊時，就冚盤冚唔切，就

會帶來市場的戲院失火效應。這不是講講的，而是真發生過，２０１９年的Ｒｅｐｏ市場失效，

美股瞬間跌２０％，上周五的美２０年和３０年債息倒掛都是實實在在的死火山變活火山例子。



不少人會認為美儲局減少買債是不同於加息的，但市場是否果真如是看？我們未必估得了，

要看市場反應。筆者只欲指出，今年３月，泊於美儲局的Ｒｅｐｏ額只得３０００億，但今時由

於美儲局不斷的買債（每月１２０億）至今時其額已至１３５８６億（１１月２日數據）。當美

儲局不再買債，而這個１３５８６億，會回低至３０００億時，市場是缺了幾多的備用水

（ｒｅｓｅｒｖｅ）？會對市場無影響？我不信囉！《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）



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