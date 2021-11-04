《國企紅籌》百宏（０２２９９）中期賺８﹒３６億人幣升２﹒７倍

《經濟通通訊社４日專訊》百宏實業（０２２９９）公布截至今年６月底止未經審核六個月

盈利８﹒３６億元（人幣﹒下同）上升２﹒７倍，每股盈利０﹒４元，不派息。

該公司期內收入６４﹒６３億元增長７８﹒８％，毛利１２﹒９２億元上升１﹒５倍。

（ｍｈ）



＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

