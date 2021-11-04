《專家之言－黃德几》蒙牛提供多元化乳製品，走勢維持向好

《專家之言》過去一年玉米和豆粕等價格上揚，導致原奶生產成本增加，對乳企的毛利造成

壓力，惟隨著不少乳企改善產品組合，或者調升產品價格，以抵銷成本上升帶來的負面影響。另

外，新冠疫情期間，內地民眾的健康意識普遍提升，加上內地消費升級，有助大型乳品行業的發

展。蒙牛乳業（０２３１９）的業務涵蓋行業的上、中和下游，提供多元化的乳製品，在行業具

領先優勢。



＊上半年純利升近倍半，高端產品銷售增長強勁＊



今年上半年，蒙牛的收入４５９﹒０５億元（人民幣﹒下同），按年增加２２％，純利上升

１﹒４３倍至２９﹒７４億元，ＥＢＩＴＤＡ增加９７﹒９％至４３﹒４４億元。由於原料鮮奶

價格按年上升的影響，整體毛利率由２０２０年同期的３９％，按年下降０﹒８個百分點至

３８﹒２％，惟ＥＢＩＴＤＡ利潤率由去年同期的５﹒８％上升３﹒７個百分點至９﹒５％。另

外，集團提升產品組合，以及原奶成本壓力逐漸緩和，有望改善毛利表現。

期內，液態奶的收入按年增加２１％至３９４﹒４８億元，佔集團總收入的８５﹒９％。集

團持續改善產品結構，高端產品期內銷售增長強勁，例如特侖蘇、每日鮮語等，有助提升盈利來

源。渠道方面，上半年在常溫液態奶帶動下，各個線下渠道均保持增長，其中便利店和食品雜貨

店更錄得雙位數的升幅。線上渠道方面，常溫、低溫液態奶均表現理想。隨著愈來愈多的消費者

在家消費，線上到線下（Ｏ２Ｏ）到家業務渠道呈現快速增長。



＊與妙可藍多合作帶來新機遇，奶源方面繼續加強布局＊



集團今年７月，成為內地芝士企業妙可藍多（滬：６００８８２）的主要股東，持有股權

２８﹒４６％。目前，妙可藍多的芝士品類和兒童芝士棒單品為內地市佔率第一，預期未來透過

雙方更多合作，有望帶來更多發展機遇。今年上半年，蒙牛以芝士為主的其他業務收入，按年錄

得９８﹒２％的升幅。

至於奶源方面，集團繼續加強布局，包括在內蒙、中部等地，建立新牧場和新的加工產業網

絡。集團今年７月增持中國聖牧（０１４３２），交易完成時持股量增加至２９﹒９９％，繼續

為單一最大股東。因此，在原奶供給仍然緊張的情況下，集團在處理原料奶成本較同業為佳。

走勢上，目前企穩各主要平均線之上，ＳＴＣ％Ｋ線續走高於％Ｄ線，ＭＡＣＤ維持牛差距

，短線走勢維持向好，可考慮４７元（港元．下同）以下吸納，若以大成交突破５１﹒１元阻力

，升勢有望持續，不跌穿４５﹒１元續持有。《金利豐證券研究部執行董事 黃德几》（筆者為

證監會持牌人士，並無持有上述股份）



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