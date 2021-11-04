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04/11/2021 09:05

《專家之言－黃德几》蒙牛提供多元化乳製品，走勢維持向好

　　《專家之言》過去一年玉米和豆粕等價格上揚，導致原奶生產成本增加，對乳企的毛利造成
壓力，惟隨著不少乳企改善產品組合，或者調升產品價格，以抵銷成本上升帶來的負面影響。另
外，新冠疫情期間，內地民眾的健康意識普遍提升，加上內地消費升級，有助大型乳品行業的發
展。蒙牛乳業（０２３１９）的業務涵蓋行業的上、中和下游，提供多元化的乳製品，在行業具
領先優勢。

＊上半年純利升近倍半，高端產品銷售增長強勁＊
　
　　今年上半年，蒙牛的收入４５９﹒０５億元（人民幣﹒下同），按年增加２２％，純利上升
１﹒４３倍至２９﹒７４億元，ＥＢＩＴＤＡ增加９７﹒９％至４３﹒４４億元。由於原料鮮奶
價格按年上升的影響，整體毛利率由２０２０年同期的３９％，按年下降０﹒８個百分點至
３８﹒２％，惟ＥＢＩＴＤＡ利潤率由去年同期的５﹒８％上升３﹒７個百分點至９﹒５％。另
外，集團提升產品組合，以及原奶成本壓力逐漸緩和，有望改善毛利表現。　
　　期內，液態奶的收入按年增加２１％至３９４﹒４８億元，佔集團總收入的８５﹒９％。集
團持續改善產品結構，高端產品期內銷售增長強勁，例如特侖蘇、每日鮮語等，有助提升盈利來
源。渠道方面，上半年在常溫液態奶帶動下，各個線下渠道均保持增長，其中便利店和食品雜貨
店更錄得雙位數的升幅。線上渠道方面，常溫、低溫液態奶均表現理想。隨著愈來愈多的消費者
在家消費，線上到線下（Ｏ２Ｏ）到家業務渠道呈現快速增長。

＊與妙可藍多合作帶來新機遇，奶源方面繼續加強布局＊
　
　　集團今年７月，成為內地芝士企業妙可藍多（滬：６００８８２）的主要股東，持有股權
２８﹒４６％。目前，妙可藍多的芝士品類和兒童芝士棒單品為內地市佔率第一，預期未來透過
雙方更多合作，有望帶來更多發展機遇。今年上半年，蒙牛以芝士為主的其他業務收入，按年錄
得９８﹒２％的升幅。
　　至於奶源方面，集團繼續加強布局，包括在內蒙、中部等地，建立新牧場和新的加工產業網
絡。集團今年７月增持中國聖牧（０１４３２），交易完成時持股量增加至２９﹒９９％，繼續
為單一最大股東。因此，在原奶供給仍然緊張的情況下，集團在處理原料奶成本較同業為佳。
　　走勢上，目前企穩各主要平均線之上，ＳＴＣ％Ｋ線續走高於％Ｄ線，ＭＡＣＤ維持牛差距
，短線走勢維持向好，可考慮４７元（港元．下同）以下吸納，若以大成交突破５１﹒１元阻力
，升勢有望持續，不跌穿４５﹒１元續持有。《金利豐證券研究部執行董事　黃德几》（筆者為
證監會持牌人士，並無持有上述股份）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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