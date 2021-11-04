【壓鑄未來】力勁科技處電動車產業鏈頂端，發展穩定宜長線投資

《經濟通通訊社記者戚朗軒４日專訊》年初力勁科技（００５５８）傳出成為Ｔｅｓｌａ的

壓鑄機供應商，才令投資者開始留意對汽車生產極為重要，但一直較不為人知的壓鑄行業。年內

力勁股價不斷炒上，由２００６年上市起計股價一直未有超越３元的冷門股，一躍成為半年暴升

十倍的十倍股，令人嘖嘖稱奇。

過去市場對電動車概念股的認知，最熟悉的便是鋰電池製造相關股，但其實壓鑄行業亦是汽

車生產的關鍵部分。「壓鑄」可全稱為壓力鑄造，簡單而言是利用高壓，將液態的熔融金屬快速

注射入模具之中，而高壓亦會在鑄件凝固前維持。壓鑄工藝最大好處就是降低生產成本並提高生

產效率，亦可以做到自動化量產，亦能維持鑄件尺寸的精準度，為大量生產金屬零件必不可少的

一環。



＊開發一體壓鑄技術，重量成本皆下降＊



力勁之所以受追捧，全因為向Ｔｅｓｌａ供應了當時全球最大、達６０００噸壓力強度的壓

鑄機。該部Ｇｉｇａ Ｐｒｅｓｓ壓鑄機，由力勁於２００８年收歸旗下的意大利壓鑄機生產商

意德拉（Ｉｄｒａ）提供，並由意德拉與Ｔｅｓｌａ共同研發。Ｔｅｓｌａ掌舵人馬斯克在社交

平台透露，Ｇｉｇａ Ｐｒｅｓｓ將Ｍｏｄｅｌ Ｙ的車架底盤後半部，由原本７０個零件減至

一個，達致一體化鑄造，減少焊接及裝嵌工序。據中信證券研究測算，此一體化壓鑄，能令全鋁

製車架較傳統沖壓再焊接的方法，成本拉低七成，亦較鋼鋁混合車身成本下降約五成。

此外，電動車的續航力一直為人詬病，除改善電池發電效能外，降低車身重量亦有助減輕電

池負擔，從而提升駕駛里數。一體壓鑄減少焊接及其餘部件重量，而壓鑄中分為熱室壓鑄及冷室

壓鑄，當中後者更能鍛造出全鋁製車架，重量進一步減少。據Ｔｅｓｌａ本年第二季業績透露，

美國德州廠生產的Ｍｏｄｅｌ Ｙ，已不止於車架底盤後半部以一體鑄造，連前半部都是一體壓

鑄而成，相信成本更為下降，有望完成馬斯克希望推出售價更便宜的車款。



＊力勁壓鑄機領先同業＊



力勁與意德拉產出號稱全球最大壓鑄機的Ｇｉｇａ Ｐｒｅｓｓ ６０００壓鑄機，仿如拋

磚引玉，壓鑄同行紛紛於今年內全力研發壓力強度更大的壓鑄機體。主營冷室壓鑄機海天國際

（０１８８２）於４月時，便與美利信科技簽訂８８００噸壓鑄機合約，用於生產通訊領域以至

汽車領域的鋁合金精密壓鑄件。但力勁亦密鑼緊鼓開發更先進及更大噸位的壓鑄機，８月時便與

文燦集團（滬：６０３３４８）簽訂Ｄｒｅａｍｐｒｅｓｓ ９０００噸超級智能壓鑄單元合約

，令壓鑄行業的研發進入白熱化，目前亦已知Ｔｅｓｌａ用於生產Ｃｙｂｅｒｔｒｕｃｋ的機型

為８０００噸Ｇｉｇａ Ｐｒｅｓｓ巨型壓鑄機，亦是由力勁生產。

壓鑄業發展蓬勃，但在內地大多壓鑄企業都是主營生產壓鑄件，生產壓鑄機的上游企業就較

少。力勁近年多與文燦集團簽約，今年５月更於中國國際鑄造博覽會上，與文燦建立戰略合作夥

伴關係。文燦是廣東起家的壓鑄廠商，深耕鋁合金精密壓鑄件，去年底完成全資收購歐洲技術領

先的法國百煉集團。而文燦亦為Ｔｅｓｌａ眾多供應商之一，據文燦創辦人唐杰雄描述，當初

Ｔｅｓｌａ看中文燦為Ｂｅｎｚ的一級供應商而主動洽談，目前文燦仍是Ｔｅｓｌａ部分關鍵零

部件的獨家供應商。

自文燦與力勁簽訂戰略合作協議以來，文燦更已兩度向力勁購入大型壓鑄機，包括５月簽訂

的７部由意德拉生產的超大型智能壓鑄單元，其中兩部最大的為６０００噸壓力強度機種。另外

於８月時又買入前文所述的９０００噸超級智能壓鑄機。另外一間又以Ｔｅｓｌａ供應商知名的

寧波企業旭升，都有向力勁購入大型壓鑄機。

就壓鑄企業都要向力勁訂購壓鑄機的情況可見，力勁壓鑄機技術於行業內佔盡優勢。匯證９

月發表的研究報告就提到力勁９月簽訂６部７２００噸Ｇｉｇａ Ｐｒｅｓｓ壓鑄機，預料公司

２０２２至２０２３年的滲透率將會提升，並認為力勁技術較同行領先兩至三年，Ｇｉｇａ

Ｐｒｅｓｓ亦逐步向Ｔｅｓｌａ以外的客戶滲透。



＊位處產業鏈上游有獨特優勢＊



前日（１１月２日）力勁發布盈喜，料截至今年９月底止六個月，錄得純利不少於３億元人

幣，較去年同期增加逾１﹒６倍。大摩報告調高力勁評級至「與大市同步」，上調目標價至２１

元，亦維持對中至大型壓鑄機需求強勁的正面看法。

力勁因為成為Ｔｅｓｌａ供應商而炒起，但憑其領先同行的壓鑄機製造技術，內地多間壓鑄

企業都向力勁訂購壓鑄機，包括Ｔｅｓｌａ的壓鑄件供應商，可謂成為「Ｔｅｓｌａ供應商的供

應商」。憑藉優秀壓鑄機質素，力勁站於Ｔｅｓｌａ，以至電動車生產技術產業鏈的最上游，比

起中游的壓鑄件企業更難以最代，長遠業務發展有望穩步上揚。

股價方面，力勁由年初落鑊炒起至２６元水平，令市盈率大幅攀升。但據《彭博》綜合估計

，力勁市盈率有望逐步收窄至２０２４年的２９倍。此外，力勁過去五年除截至２０年３月財年

表現較差而沒有派息外，其餘年份均有派發中期及末期股息，值得長期持有，１５至２２元值得

吸納，目標先看２６﹒１５元。（ｈｃ）

