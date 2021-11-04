【秒速到價】林家亨建議比亞迪短線可食胡！中長線目標３７０元

《經濟通通訊社記者葉嘉兒４日報道》聯儲局公布收水速度和力度符合預期，美股三大指數

再破頂，港股連跌七日後終於略見起色，一度反彈逾２００點，惟半日升幅收窄至６７點。不過

，比亞迪（０１２１１）高開高走，升逾６％。內地汽車零售銷量表現持續疲弱，不過比亞迪新

能源車銷量逆同業造好。專家看好比亞迪中長線可上望３７０元，但短線已到食胡時機！



＊比亞迪上月新能源汽車銷量大增２﹒５倍＊



車股持續受芯片荒陰霾影響，乘聯會最新數據顯示車市零售走勢平淡，預測十月整體汽車銷

售同比下降１２％。不過，比亞迪十月汽車產銷量雙雙增加逾８８％，其中新能源汽車銷量達

８﹒１萬輛，同比增長２４９％，目前銷量已超越去年全年。

值得留意，比亞迪周一折讓７％配發新股，每股定價２７６元，集資逾１３７億元。國農證

券董事總經理林家亨今早在《經濟通通訊社》財經直播節目《開市Ｇｏｏｄ Ｍｏｒｎｉｎｇ》

上表示，比亞迪短期股價於３０５元以上阻力較大，建議短線投機者於３０５－３１６元水平鎖

定利潤、食胡套利。

事實上，比亞迪開市不足半小時已升抵林家亨的短期目標價，日中高見３１３﹒６元，距離

歷史高位僅３％之差！

截至半日收市，比亞迪獲６億資金追入，成為現貨主板市場上資金淨主動買入最多的個股，

佔成交金額近２８％。大戶，即成交金額大於１００萬的主動買沽比率為７０：３０，高於過去

五個交易日平均的５７：４３，反映大戶買貨態度轉為進取。

觀乎十大淨被動買入╱賣出券商，較多散戶選用的富途證劵為目前淨被動賣出比亞迪最多的

券商，不過淨賣出規模僅７５００萬元。



＊林家亨：比亞迪毛利率已勝同業＊



究竟持貨者應食胡還是繼續持有？林家亨一向看好新能源車股，他指出，比亞迪燃油車銷量

今年以來持續下降，新能源汽車銷量佔整體銷量已高達九成，多家券商看好比亞迪盈利能力有望

藉此持續提升。林家亨補充，美國最大電動車龍頭特斯拉（Ｔｅｓｌａ）發展電動電初期一直沒

有盈利，直至２０２０才首度實現全年盈利，反觀比亞迪能保持盈利，去年毛利率達

１７﹒７５％，業務非常穩健。

他再次提醒投資者宜避開電油車股，各車股股價表現可見一斑。Ｔｅｓｌａ近３個月股價飆

升７１％，內地龍頭比亞迪同期升近１２％，跑嬴一眾車股。汽車三寶之一的吉利汽車

（００１７５）則要跌近７％。林家亨建議，如投資者沒有資金壓力，宜中長線持有比亞迪，目

標望３６０－３７０元。

