《盤後部署》科技股依然偏弱，料港股短線仍窄幅上落

《經濟通通訊社４日專訊》美國聯儲局公布議息結果，利率維持不變，１１月亦開始減買

債，惟指目前非加息的適當時機，刺激美股三大指數指數繼續創新高，亞太主要股市普遍造好。

恒指高開１１６點報２５１４１點，惟初段科技股見獲利盤，加上內房及藥明（０２２６９）下

挫，恒指一度輕微倒跌。惟午後科技股升幅再度擴大，加上汽車股領放大市，恒指幾乎以全日最

高位收市。最終恒指收報２５２２５點，升２００點或升０﹒８０％，主板成交１１８６﹒０６

億元。國企指數報８９５３點，升９６點或升１﹒０９％。恒生科技指數報６３７５點，升

１０１點或升１﹒６２％。

Ａ股造好。上證綜合指數報３５２６點，升２８點或升０﹒８１％，成交４６８８﹒２９億

元人民幣。深證成份指數報１４５５５點，升１８７點或升１﹒３０％，成交３０５０﹒２５億

元人民幣。



＊醫療股或現見底先兆＊



港股本日反彈２００點。惟筆者估計，短線恒指仍未見方向，繼續悶局區間上落。

首先，市場加息陰霾短期沖淡，外圍股市普遍造好，美股更繼續創新高，即使Ａ股整體反彈

逾１％，惟港股的走勢仍「爛泥扶唔上柄」，全日波幅偏少，可見資金對港股的信心偏薄弱。

另外，科技股買盤後勁不繼。以ＡＴＭ為例，根據經濟通報價機ＨＶ２數據，三者近５日平

均的大戶主動買貨比率均處於５０％多狀態，反映科技股續處好淡爭持狀態，短期料恒指於

２５０００點至２６２００點區間上落。

醫療股方面，近期屬港股中最弱勢板塊。本日藥明生物曾以大成交下挫近約９％，料該股短

線下跌趨勢已成。然而，藥明屬港股醫療股標杆，當最強者作最後一跌，筆者反而視之為板塊短

線見底先兆，大家可待該股跌勢喘定後重新吸納醫療股龍頭。（ｋｓ）

