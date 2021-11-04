【外圍經濟】蓋茨質疑氣候目標難達成，投資逾３億美元防非洲糧荒

《經濟通通訊社４日專訊》微軟創辦人蓋茨周三出席格拉斯哥氣候峰會時，對各國將氣候曖

化控制在１﹒５攝氏度以內表達懷疑，認為各國要更努力才能達到此目標。

蓋茨同時對非洲氣候暖化和人口增長對農業的影響表達關注，呼籲推動第二次綠色革命完成

農業轉型。他承諾名下基金會在３年內投資３﹒１５億美元建立種子聯盟，協助非洲國家培植抗

高溫和高產量農作物。（ｊｆ）

