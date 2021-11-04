【外圍經濟】對沖基金投資人艾克曼指央行忽視ＥＳＧ對通脹影響

《經濟通通訊社４日專訊》知名美國對沖基金投資人艾克曼（Ｂｉｌｌ Ａｃｋｍａｎ）加
入通脹辯論的戰團，指各國央行決策者忽視了環境、社會和企業管治（ＥＳＧ）因素對通脹的長
遠影響。他周四發推文稱，ＥＳＧ引發的通脹傾向於持久和不斷增加，而不是過渡性的。他舉例
稱，「人人有份」（Ｓｔａｋｅｈｏｌｄｅｒ）的資本主義制度不僅會拉高薪酬，也會推動清潔
能源等領域的成本。（ｊｆ）
【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動
|財經熱話04/11/2021
【秒速到價】林家亨建議比亞迪短線可食胡！中長線目標370元
|FOCUS04/11/2021
【FOCUS】Taper靴落so what 鮑叔為連任拼到盡
|財經熱話04/11/2021
恒地投得中環商業地王 業界指市場對前景具信心
|財經熱話04/11/2021
油價跌逾3％ 惟獲大行力撐 石油股跌唔落？
|中國故事04/11/2021
福布斯內地富豪榜：鍾睒睒登頂雙馬跌出三甲 地產商十強無名
|開市Good Morning04/11/2021
林家亨：港股屆分段吸納時機 銀行股首選匯控
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰