【外圍經濟】對沖基金投資人艾克曼指央行忽視ＥＳＧ對通脹影響

《經濟通通訊社４日專訊》知名美國對沖基金投資人艾克曼（Ｂｉｌｌ Ａｃｋｍａｎ）加

入通脹辯論的戰團，指各國央行決策者忽視了環境、社會和企業管治（ＥＳＧ）因素對通脹的長

遠影響。他周四發推文稱，ＥＳＧ引發的通脹傾向於持久和不斷增加，而不是過渡性的。他舉例

稱，「人人有份」（Ｓｔａｋｅｈｏｌｄｅｒ）的資本主義制度不僅會拉高薪酬，也會推動清潔

能源等領域的成本。（ｊｆ）

