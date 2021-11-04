【國際要聞】默克爾任內告別式訪問法國，獲頒最高榮譽勳章

《經濟通通訊社４日專訊》執政１６年、現時擔任德國看守總理的默克爾，周三最後一次官

式訪問法國，受到法國總統馬克龍及民眾高規格歡迎。馬克龍向默克爾頒發法國最高級別的榮譽

軍團大十字勳章，表彰她推動兩國友誼。當地民眾亦向她高呼「了不起」，祝福她退休生活幸福

。馬克龍特別指出，默克爾與多位法國總統合作，令歐洲保持團結，希望她的成就得以保存。

（ｊｆ）

