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04/11/2021 14:04

【國際要聞】默克爾任內告別式訪問法國，獲頒最高榮譽勳章

　　《經濟通通訊社４日專訊》執政１６年、現時擔任德國看守總理的默克爾，周三最後一次官
式訪問法國，受到法國總統馬克龍及民眾高規格歡迎。馬克龍向默克爾頒發法國最高級別的榮譽
軍團大十字勳章，表彰她推動兩國友誼。當地民眾亦向她高呼「了不起」，祝福她退休生活幸福
。馬克龍特別指出，默克爾與多位法國總統合作，令歐洲保持團結，希望她的成就得以保存。
（ｊｆ）

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