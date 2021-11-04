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04/11/2021 16:58

《台股攻略－黃振宇》台股今日跌４３點，守住萬七

　　《台股攻略》美國一如預期將縮減購債，剌激道瓊指數刷新高。台股今日（４日）開高走低
，盤中一度衝上１７２１９點，但隨着航運及電子股走弱，終場跌４３﹒３點，收
１７０７８﹒８６點，成交金額為３０８４﹒１９億元（新台幣．下同）。
　　航運股後繼無力，貨櫃雙雄早盤開高升超過３％，惟尾盤湧現賣壓，翻黑跌超過２％，萬海
終場升１﹒７％；台驊投控今日重挫超過４％；台船、志信、四維航、宅配通等賣壓也較重。受
惠傳統貨運旺季，航空雙雄表現相對較強，長榮航升１﹒４％。台積電今日跌近１％，終場收
５８７元，跌穿月線及半年線；聯電跌超過１％、世界則重挫超過５％。其他電子權值股方面，
聯發科、大立光、日月光、瑞昱等均震盪走跌；台達電、鴻海、國巨則相對有支持。資金重回化
工族群，中華化、三福化、三晃直奔漲停，永光升４％，勝一也有２％的漲幅。
　　雖然美股持續創高有利台股上攻，惟成交量未有明顯增加，向上仍有阻力，預期在外資買盤
回籠前，大型股將陷入區間盤整格局，中小型股則扮演盤面主流。
《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務發展主管　黃振宇》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
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