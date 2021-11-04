《窩輪豪情－梁業豪》美股調整，港股可立即反升？

《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為資訊科技業、

必需性消費業與公用事業。此外，恒生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現

為中國旺旺（００１５１）、長實集團（０１１１３）與康師傅（００３２２），可用作買入其

相關認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股

票，則宜首選建設銀行（００９３９）、中信股份（００２６７）與平安好醫生（０１８３３）

。

本月美國聯儲局議息前，美股與港股於走勢上背道而馳；作為港股投資者，難免會感到擔心

。美股始終會於超買的市況中回落調整，到時港股會跟隨下跌，還是反而轉升呢？根據經驗，處

於弱勢的股市只會於強勢的股票轉弱時變得更弱。試想，若大家是大戶，見到市場氣氛進一步轉

淡的時候，為何不將大市順勢推低，測試買家的防線，然後才於低位從容買貨呢？即使謂有資金

從美股流進港股，亦應有一個港股承接力逐漸增強的過程。因此，中長線投資者現時不應急於入

市買貨。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（微博：ｓｉｎａ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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