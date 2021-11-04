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即市新聞

04/11/2021 08:54

【虛幣世界】聯儲維持息口不變，鷹派氛圍料對比特幣有負面影響

　　《經濟通通訊社記者李皆穎４日專訊》一如市場預期，聯儲局維持息口不變，但開始縮減買
債規模，市場預料對比特幣或將有負面影響，因為比特幣是對抗美元貶值的良好對沖資產。有分
析相信，如果聯儲局堅持在通脹問題偏向鷹派，作為對沖美元貶值的工具，比特幣吸引力會逐漸
降低，加密貨幣價格有機會面臨下行壓力。
　　加密貨幣對沖基金　ＢｉｔＢｕｌｌ　Ｃａｐｉｔａｌ　首席執行官　Ｊｏｅ　
ＤｉＰａｓｑｕａｌｅ　表示，一方面緊縮的貨幣政策可能會導致比特幣需求增長放緩，因為許
多人用它來對沖通脹，而理論上減少量化寬鬆意味著通脹減少；另一方面，無論美聯儲試圖縮減
規模，歷史上最大規模量化寬鬆已出現，可能會導致歷史上最大的通脹發生。如果發生這種情況
，我們預計比特幣的需求和價格將升至歷史新高。
　　主要虛擬貨幣價格走勢不一，比特幣現報６２８１７﹒３５元（美元．下同），跌
０﹒５８％（２４小時比較．下同）；以太幣現報４５６５﹒６１元，跌０﹒９０％；ＸＲＰ現
報１﹒２０元，升５﹒６３％；Ｃａｒｄａｎｏ報２﹒０５元，升４﹒３３％；Ｓｏｌａｎａ報
２４５﹒９９元，升１１﹒３２％。

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