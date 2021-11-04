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04/11/2021 09:30

《談國論企－黎偉成》拜登赴兩峰會圖抹黑圍堵中國

　　《談國論企》中國國家主席習近平即使未有出席於２０２１年１１月初的聯合國氣候峰會
（ＣＯＰ２６）及１０月底的廿國集團Ｇ２０峰會，仍通過視頻或書面的發表重要聲明，和高層
次規格的中國代表團積極參與會議，對世界氣候和政治、經濟作出重大貢獻。惟美國總統拜登卻
親赴二會，主題卻是拉攏特別是以法國為主的西方國家圍堵中國，當然是毫不放過任何機會抹黑
中國，印證我早批拜登陰毒異常之說甚是。中國要狠狠應對拜登陰招。
　
＊拜登赴法只想聯法圍堵中國＊
　
　　兩大峰會確實對世界氣候、政經等問題有十分重大的影響和意義，但我所聚焦的其中重要議
題，是美國並不專心赴會和作出應有的貢獻，反而赴機會圍堵和抹黑中國，和滿腹陰謀，重點有

　　最是重要的，為（甲）拜登到巴黎出席Ｇ２０峰會，會前已「卑微」地親自到法國總統府「
拜會
」法國總統馬克龍，並非美帝國霸權主義者的行徑，更不是就建立所謂美英澳ＡＵＫＵＳ搶走法
國售常規潛艇訂單，向馬克龍口不對心的「消消氣」之言，而是要拉攏法國，力圖把歐盟也變成
拜登圍堵中國的其中重要「旗子」。
　　要指出，德國總理默克爾之退休，使歐盟要選出新的替代默克爾的領袖，而德國剛舉行的大
選，陣腳未穩，德國新的執政黨一時間難以在歐盟發揮如默克爾般的積極主導力量，要是馬克龍
能夠在法國建立好威信，歐盟的盟主地位就有望「垂手可得」，是之為拜登極力拉攏馬克龍之因
。估計拜登頗有可能對馬克龍「說之以利」，從各方面支持後者在２０２２年的法國大選，力求
馬克龍投桃報李。
　　若拜登能夠對馬克龍「說之以利」劣舉得逞，也許會使歐盟有所變化，而拜登要進一步圍堵
中國，或有更大的「成就」。
　　由是（乙）拜登在ＣＯＰ２６會後的傳媒招待會的發言和答問，陰陰地處處打擊中國，特別
是（一）被問及中國、俄羅斯、沙特阿拉伯在兩日峰會的角色時，拜登的回應是：「中國領導人
缺席大會是重大的錯誤，俄羅斯的情況亦一樣，氣候變化是重大問題，急可以避開峰會？」此言
不僅止於其本性的陰毒，而是明目張膽的十分惡毒，中國領導人缺席大會，便是「重大的錯誤」
？你拜登旦旦「誓言」要減排，即時有傳媒發表原來拜登對美國石油企業施壓增產，講一套又做
一套。
　　此連ＣＯＰ２６主辦國英國首相約瀚遜在其發言時，強調：「必須尊重習近平不親身出席，
是基於疫情之因，外界必須尊重這個決定」，是為對拜登之胡言亂話狠狠地間接作出撥亂反正。
我相信，習近平未能親身赴會，實際早與主辦國英國有十分直接和深入的交代，亦肯定得到英方
的認同和接受，是之為約瀚遜相當明確地指此乃基於疫情之因。拜登才七十多，不老，而老，是
拜登之美帝國霸權主對心態老而壞，理由為惡疫在中國再有限度出現本土確診個案，需要更積極
清零

　
＊英國認同中國減排政策乃正義之言＊
　　
　　同樣重要的，是（二）約瀚遜更指出：（Ｉ）「出席氣候變化大會的中國代表團，規格非常
高，即使習近平主席不出席，亦不代表中國沒有參與」，因為「中國作出承諾力爭在２０６０年
前現碳中和」。
　　但約瀚遜表示：「中國力爭在２０３０年或之前實現碳達峰，是一個關鍵，問題是可以提早
多少完成目標，因為２０３０年抑或２０２５年達峰值，有非常大的分別，這是要持續努力的地
方」，赴會的中國代表前此已經表示各國情況不同。
　　可笑者為（三）拜登所提出的減排政策撥款未受美國國會通過，是為赴ＣＯＰ２６峰會空心
上陣之舉，其對世界所作的「承諾」，兌現的可能性十分薄弱；同樣可笑的，是拜登誓言旦旦的
講減排環保，有媒體報告拜登原來在近日要油企增產，環保嗎？《資深財經評論員　黎偉成》
（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。
　

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