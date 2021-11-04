《談國論企－黎偉成》拜登赴兩峰會圖抹黑圍堵中國

《談國論企》中國國家主席習近平即使未有出席於２０２１年１１月初的聯合國氣候峰會

（ＣＯＰ２６）及１０月底的廿國集團Ｇ２０峰會，仍通過視頻或書面的發表重要聲明，和高層

次規格的中國代表團積極參與會議，對世界氣候和政治、經濟作出重大貢獻。惟美國總統拜登卻

親赴二會，主題卻是拉攏特別是以法國為主的西方國家圍堵中國，當然是毫不放過任何機會抹黑

中國，印證我早批拜登陰毒異常之說甚是。中國要狠狠應對拜登陰招。



＊拜登赴法只想聯法圍堵中國＊



兩大峰會確實對世界氣候、政經等問題有十分重大的影響和意義，但我所聚焦的其中重要議

題，是美國並不專心赴會和作出應有的貢獻，反而赴機會圍堵和抹黑中國，和滿腹陰謀，重點有

：

最是重要的，為（甲）拜登到巴黎出席Ｇ２０峰會，會前已「卑微」地親自到法國總統府「

拜會

」法國總統馬克龍，並非美帝國霸權主義者的行徑，更不是就建立所謂美英澳ＡＵＫＵＳ搶走法

國售常規潛艇訂單，向馬克龍口不對心的「消消氣」之言，而是要拉攏法國，力圖把歐盟也變成

拜登圍堵中國的其中重要「旗子」。

要指出，德國總理默克爾之退休，使歐盟要選出新的替代默克爾的領袖，而德國剛舉行的大

選，陣腳未穩，德國新的執政黨一時間難以在歐盟發揮如默克爾般的積極主導力量，要是馬克龍

能夠在法國建立好威信，歐盟的盟主地位就有望「垂手可得」，是之為拜登極力拉攏馬克龍之因

。估計拜登頗有可能對馬克龍「說之以利」，從各方面支持後者在２０２２年的法國大選，力求

馬克龍投桃報李。

若拜登能夠對馬克龍「說之以利」劣舉得逞，也許會使歐盟有所變化，而拜登要進一步圍堵

中國，或有更大的「成就」。

由是（乙）拜登在ＣＯＰ２６會後的傳媒招待會的發言和答問，陰陰地處處打擊中國，特別

是（一）被問及中國、俄羅斯、沙特阿拉伯在兩日峰會的角色時，拜登的回應是：「中國領導人

缺席大會是重大的錯誤，俄羅斯的情況亦一樣，氣候變化是重大問題，急可以避開峰會？」此言

不僅止於其本性的陰毒，而是明目張膽的十分惡毒，中國領導人缺席大會，便是「重大的錯誤」

？你拜登旦旦「誓言」要減排，即時有傳媒發表原來拜登對美國石油企業施壓增產，講一套又做

一套。

此連ＣＯＰ２６主辦國英國首相約瀚遜在其發言時，強調：「必須尊重習近平不親身出席，

是基於疫情之因，外界必須尊重這個決定」，是為對拜登之胡言亂話狠狠地間接作出撥亂反正。

我相信，習近平未能親身赴會，實際早與主辦國英國有十分直接和深入的交代，亦肯定得到英方

的認同和接受，是之為約瀚遜相當明確地指此乃基於疫情之因。拜登才七十多，不老，而老，是

拜登之美帝國霸權主對心態老而壞，理由為惡疫在中國再有限度出現本土確診個案，需要更積極

清零

。



＊英國認同中國減排政策乃正義之言＊



同樣重要的，是（二）約瀚遜更指出：（Ｉ）「出席氣候變化大會的中國代表團，規格非常

高，即使習近平主席不出席，亦不代表中國沒有參與」，因為「中國作出承諾力爭在２０６０年

前現碳中和」。

但約瀚遜表示：「中國力爭在２０３０年或之前實現碳達峰，是一個關鍵，問題是可以提早

多少完成目標，因為２０３０年抑或２０２５年達峰值，有非常大的分別，這是要持續努力的地

方」，赴會的中國代表前此已經表示各國情況不同。

可笑者為（三）拜登所提出的減排政策撥款未受美國國會通過，是為赴ＣＯＰ２６峰會空心

上陣之舉，其對世界所作的「承諾」，兌現的可能性十分薄弱；同樣可笑的，是拜登誓言旦旦的

講減排環保，有媒體報告拜登原來在近日要油企增產，環保嗎？《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



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