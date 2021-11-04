福布斯中國內地富豪榜：鍾睒睒首登頂，張一鳴曾毓群緊隨其後

《經濟通通訊社４日專訊》福布斯今日發布的２０２１年度中國內地富豪榜顯示，中國瓶裝

水之王、農夫山泉（０９６３３）董事長鍾睒睒以６５９億美元的財富首次登上榜首。其財富增

長得益於中國疫情防控良好背景下的消費提振，以及其對於萬泰生物（滬：６０３３９２）的投

資。

字節跳動創始人張一鳴財富從去年的２７７億美元的財富上升至５９４億美元，排名第二，

同時亦成為今年榜單上財富數增加最多的富豪。

電池製造商寧德時代（深：３００７５０）董事長曾毓群財富從去年的２０１億美元上漲至

５０８億美元排名第三。

相比之下，騰訊（００７００）ＣＥＯ馬化騰的財富從去年的５５２億美元下滑至４９１億

美元，排名也滑落至榜單第四位。

另外，由於阿里巴巴（０９９８８）旗下金融服務子公司螞蟻集團推遲上市，加上阿里巴巴

本身股價下跌，去年位居榜首的馬雲今年跌至第五位，財富為４１５億美元。

福布斯指出，過去一年，內地教育與科技領域的政策變化，以及部分房地產企業的債務問題

，使多家大型民營企業的股價出現大幅下跌。不過，儘管過去一年充滿挑戰，但上榜者總財富數

額從去年的１﹒３３萬億美元增至１﹒４８萬億美元。（ｌｃ）

