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即市新聞

04/11/2021 12:45

《午市前瞻》港股正處整固格局，２６５００點水平料阻力重重

　　《經濟通通訊社４日專訊》恒生指數半日收市報２５０９２，升６７點或０﹒２７％，主板
成交６５３﹒９３億元。恒生中國企業指數報８９０４，升４７點或０﹒５４％。恒生科技指數
報６３３６，升６３點或１％。


＊李偉傑：比亞迪新能源車佔比增，可待２９０元吸納＊

　　聯儲局議息結果合符市場預期，港股開市反彈。大中華投資策略研究學會會長（港股）李偉
傑向《經濟通通訊社》表示，港股連跌多天，但下跌速度已減慢，市場似乎消化外來消息的影響
，港股正處整固格局。他預期，恒指在第二、三季都跌得較多，加上市場正期待中美關係的進展
，對第四季大市表現感到樂觀。不過，他都指出自７月起，恒指在２６５００點水平遇上強大阻
力，除非再有新的外來消息刺激，否則要突破此水平並不容易，支持位就設於２４７００點水平

　　比亞迪（０１２１１）１０月新能源汽車銷量按年升逾２倍，股價高開近２％。李偉傑認為
，新能源汽車料成大趨勢，比亞迪銷量強勁，電動車佔比亦不斷增加，若能成為一間純電動車企
業，股價未來應會持續上升。他又指，比亞迪早前受業績及配股消息影響而短暫回調，惟市場很
快已消化這些負面消息，加上電動車銷售增長快速，目標價設於３５０元，２９０元可吸納。
（ｅｒ）

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