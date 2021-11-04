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04/11/2021 17:46

【北水炒Ｄ乜】淨流入２１﹒４億人幣，買騰訊沽藥明

　　《經濟通通訊社４日專訊》恒指高開１１６點，報２５１４１點。最高升２２０點報
２５２４４點，最低跌１４點報２５０１０點。恒指收報２５２２５點，升２００點或０﹒８％

　　按額度計算，北水全日淨流入２１﹒４億元人民幣，增加１８３﹒４％。騰訊控股
（００７００）、美團（０３６９０）、泡泡瑪特（０９９９２）；淨賣出最多的依次是藥明生
物（０２２６９）、建設銀行（００９３９）、東岳集團（００１８９）。
　　主板成交１１８６﹒０６億元減少１％。其中港股通成交２３３﹒８億元，佔總成交
１９﹒７％。

＊騰訊推三自研晶片股價受惠＊

　　騰訊在２０２１騰訊數位生態大會上，首次披露三款自研晶片，包括ＡＩ推力晶片「紫霄」
、視頻轉碼晶片「滄海」以及智能網卡晶片「玄靈」。騰訊雲與智慧產業事業群ＣＯＯ兼騰訊雲
總裁邱躍鵬透露，騰訊在幾年前組建了晶片團隊，目前部分晶片如「紫霄」已經進入「流片」，
即試生產環節。另外，騰訊承諾，未來三年將向其雲計算部門的業務伙伴投入２００億元人民幣
的資源，表明其在企業軟件領域大舉擴張的意圖。騰訊控股升２﹒５２％報４８０﹒８元，北水
淨買入４﹒２億元。
　　此外，美團升３﹒２５％報２８６元，北水淨買入２﹒４億元。泡泡瑪特升１﹒８４％報
５５﹒２５元，北水淨買入２億元。藥明生物跌４﹒９％報１０４﹒８元，北水淨賣出９﹒２億
元。建設銀行跌０﹒７６％報５﹒２５元，北水淨賣出１﹒６億元。東岳集團升８﹒２７％報
１７﹒８元，北水淨賣出１億元。

　　表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：
　
　　　　　　　　　　淨買入最多港股
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　股份名稱　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　騰訊控股　　（００７００）　　　　　　４﹒２１
　　美團　　　　（０３６９０）　　　　　　２﹒４０
　　泡泡瑪特　　（０９９９２）　　　　　　２﹒０３
　　中國移動　　（００９４１）　　　　　　１﹒６９
　　比亞迪股份　（０１２１１）　　　　　　１﹒０３
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　　　　　　　　　沽出最多港股
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝

　　股份名稱　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　藥明生物　（０２２６９）　　　　　－９﹒１６
　　建設銀行　（００９３９）　　　　　－１﹒５７
　　東岳集團　（００１８９）　　　　　－０﹒９７
　　安踏體育　（０２０２０）　　　　　－０﹒６９
　　吉利汽車　（００１７５）　　　　　－０﹒４５
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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