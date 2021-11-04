【北水炒Ｄ乜】淨流入２１﹒４億人幣，買騰訊沽藥明

《經濟通通訊社４日專訊》恒指高開１１６點，報２５１４１點。最高升２２０點報
２５２４４點，最低跌１４點報２５０１０點。恒指收報２５２２５點，升２００點或０﹒８％
。
按額度計算，北水全日淨流入２１﹒４億元人民幣，增加１８３﹒４％。騰訊控股
（００７００）、美團（０３６９０）、泡泡瑪特（０９９９２）；淨賣出最多的依次是藥明生
物（０２２６９）、建設銀行（００９３９）、東岳集團（００１８９）。
主板成交１１８６﹒０６億元減少１％。其中港股通成交２３３﹒８億元，佔總成交
１９﹒７％。
＊騰訊推三自研晶片股價受惠＊
騰訊在２０２１騰訊數位生態大會上，首次披露三款自研晶片，包括ＡＩ推力晶片「紫霄」
、視頻轉碼晶片「滄海」以及智能網卡晶片「玄靈」。騰訊雲與智慧產業事業群ＣＯＯ兼騰訊雲
總裁邱躍鵬透露，騰訊在幾年前組建了晶片團隊，目前部分晶片如「紫霄」已經進入「流片」，
即試生產環節。另外，騰訊承諾，未來三年將向其雲計算部門的業務伙伴投入２００億元人民幣
的資源，表明其在企業軟件領域大舉擴張的意圖。騰訊控股升２﹒５２％報４８０﹒８元，北水
淨買入４﹒２億元。
此外，美團升３﹒２５％報２８６元，北水淨買入２﹒４億元。泡泡瑪特升１﹒８４％報
５５﹒２５元，北水淨買入２億元。藥明生物跌４﹒９％報１０４﹒８元，北水淨賣出９﹒２億
元。建設銀行跌０﹒７６％報５﹒２５元，北水淨賣出１﹒６億元。東岳集團升８﹒２７％報
１７﹒８元，北水淨賣出１億元。
表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：
淨買入最多港股
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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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騰訊控股 （００７００） ４﹒２１
美團 （０３６９０） ２﹒４０
泡泡瑪特 （０９９９２） ２﹒０３
中國移動 （００９４１） １﹒６９
比亞迪股份 （０１２１１） １﹒０３
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沽出最多港股
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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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藥明生物 （０２２６９） －９﹒１６
建設銀行 （００９３９） －１﹒５７
東岳集團 （００１８９） －０﹒９７
安踏體育 （０２０２０） －０﹒６９
吉利汽車 （００１７５） －０﹒４５
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