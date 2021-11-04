【北水炒Ｄ乜】淨流入２１﹒４億人幣，買騰訊沽藥明

《經濟通通訊社４日專訊》恒指高開１１６點，報２５１４１點。最高升２２０點報

２５２４４點，最低跌１４點報２５０１０點。恒指收報２５２２５點，升２００點或０﹒８％

。

按額度計算，北水全日淨流入２１﹒４億元人民幣，增加１８３﹒４％。騰訊控股

（００７００）、美團（０３６９０）、泡泡瑪特（０９９９２）；淨賣出最多的依次是藥明生

物（０２２６９）、建設銀行（００９３９）、東岳集團（００１８９）。

主板成交１１８６﹒０６億元減少１％。其中港股通成交２３３﹒８億元，佔總成交

１９﹒７％。



＊騰訊推三自研晶片股價受惠＊



騰訊在２０２１騰訊數位生態大會上，首次披露三款自研晶片，包括ＡＩ推力晶片「紫霄」

、視頻轉碼晶片「滄海」以及智能網卡晶片「玄靈」。騰訊雲與智慧產業事業群ＣＯＯ兼騰訊雲

總裁邱躍鵬透露，騰訊在幾年前組建了晶片團隊，目前部分晶片如「紫霄」已經進入「流片」，

即試生產環節。另外，騰訊承諾，未來三年將向其雲計算部門的業務伙伴投入２００億元人民幣

的資源，表明其在企業軟件領域大舉擴張的意圖。騰訊控股升２﹒５２％報４８０﹒８元，北水

淨買入４﹒２億元。

此外，美團升３﹒２５％報２８６元，北水淨買入２﹒４億元。泡泡瑪特升１﹒８４％報

５５﹒２５元，北水淨買入２億元。藥明生物跌４﹒９％報１０４﹒８元，北水淨賣出９﹒２億

元。建設銀行跌０﹒７６％報５﹒２５元，北水淨賣出１﹒６億元。東岳集團升８﹒２７％報

１７﹒８元，北水淨賣出１億元。



表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：



淨買入最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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騰訊控股 （００７００） ４﹒２１

美團 （０３６９０） ２﹒４０

泡泡瑪特 （０９９９２） ２﹒０３

中國移動 （００９４１） １﹒６９

比亞迪股份 （０１２１１） １﹒０３

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沽出最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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藥明生物 （０２２６９） －９﹒１６

建設銀行 （００９３９） －１﹒５７

東岳集團 （００１８９） －０﹒９７

安踏體育 （０２０２０） －０﹒６９

吉利汽車 （００１７５） －０﹒４５

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