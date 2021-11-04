《美元走勢－羅明立》美元初步支持在９３﹒７０，建議低位吸納

貨幣 東京收市 最高價 最低價

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美元╱日圓 １１４﹒１８ １１４﹒２４ １１４﹒０３

歐元╱美元 １﹒１５８３ １﹒１５８１ １﹒１６１６

英鎊╱美元 １﹒３６５８ １﹒３６９４ １﹒３６５２

美元╱瑞郎 ０﹒９１３０ ０﹒９１３３ ０﹒９１１１

美元╱港元 ７﹒７８２６ ７﹒７８３６ ７﹒７８１７

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《美元走勢》星期三（３日）美國公布１０月ＡＤＰ就業人數增加５７﹒１萬，遠較預期的

４０萬多，而１０月的ＩＳＭ非製造業ＰＭＩ亦升至６６﹒７；９月工廠訂單按月增長０﹒２％

，亦較預期佳。數據向好帶動美匯指數早段升上９４﹒２０。其後美聯儲議息後宣布將每月資產

購買規模減少１５０億美元；國債和抵押貸款支持證券購買量分別減少１００億和５０億美元，

但鮑威爾仍然指通脹是暫時性，預期明年第二或第三季會回落，並指在加息方面可能會保持耐性

，但如果通脹形勢有轉變的話，美聯儲亦不會退縮。聯儲局的行動及講話符合預期，美元有獲利

回吐而股市則繼續造好。

美匯指數在９４附近震盪，聯儲局並無為市場帶來驚喜，但整體形勢發展應仍然對美元有利

，初步支持在９３﹒７０，建議低位吸納美元。歐元跌至１﹒１５６０附近反彈，不過仍然未能

突破１﹒１６２０╱３０的阻力，再下試１﹒１５２０╱３０的機會較大。



貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價

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歐元兌美元 賣出歐元 １﹒１６００ １﹒１４８０ １﹒１６１５

美元兌日圓 賣出日圓 １１３﹒６０ １１４﹒５０ １１３﹒１５

英鎊兌美元 觀望

美元兌瑞郎 觀望

澳元兌美元 觀望

紐元兌美元 觀望

美元兌加元 觀望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



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