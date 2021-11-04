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即市新聞

04/11/2021 15:37

《美元走勢－羅明立》美元初步支持在９３﹒７０，建議低位吸納

　　　貨幣　　　　東京收市　　　最高價　　　　最低價　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　美元╱日圓　１１４﹒１８　１１４﹒２４　１１４﹒０３
　　歐元╱美元　１﹒１５８３　１﹒１５８１　１﹒１６１６
　　英鎊╱美元　１﹒３６５８　１﹒３６９４　１﹒３６５２
　　美元╱瑞郎　０﹒９１３０　０﹒９１３３　０﹒９１１１
　　美元╱港元　７﹒７８２６　７﹒７８３６　７﹒７８１７
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　《美元走勢》星期三（３日）美國公布１０月ＡＤＰ就業人數增加５７﹒１萬，遠較預期的
４０萬多，而１０月的ＩＳＭ非製造業ＰＭＩ亦升至６６﹒７；９月工廠訂單按月增長０﹒２％
，亦較預期佳。數據向好帶動美匯指數早段升上９４﹒２０。其後美聯儲議息後宣布將每月資產
購買規模減少１５０億美元；國債和抵押貸款支持證券購買量分別減少１００億和５０億美元，
但鮑威爾仍然指通脹是暫時性，預期明年第二或第三季會回落，並指在加息方面可能會保持耐性
，但如果通脹形勢有轉變的話，美聯儲亦不會退縮。聯儲局的行動及講話符合預期，美元有獲利
回吐而股市則繼續造好。
　　美匯指數在９４附近震盪，聯儲局並無為市場帶來驚喜，但整體形勢發展應仍然對美元有利
，初步支持在９３﹒７０，建議低位吸納美元。歐元跌至１﹒１５６０附近反彈，不過仍然未能
突破１﹒１６２０╱３０的阻力，再下試１﹒１５２０╱３０的機會較大。
　　　　　
　　　貨幣　　　　方向　　　入市價　　　　目標價　　　　止蝕價　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　歐元兌美元　賣出歐元　１﹒１６００　１﹒１４８０　１﹒１６１５
　　美元兌日圓　賣出日圓　１１３﹒６０　１１４﹒５０　１１３﹒１５
　　英鎊兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　美元兌瑞郎　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　澳元兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　紐元兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　美元兌加元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　　　　
　　《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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