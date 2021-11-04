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04/11/2021 12:02

《國企紅籌》聯想集團中期多賺８７％，派中期息８港仙


　　《經濟通通訊社４日專訊》聯想集團（００９９２）公布，截至２０２１年９月３０日止半
年純利９﹒７８億元（美元．下同），按年升８７％；每股基本盈利８﹒４４美仙，較去年同期
增加９２﹒２６％；派發中期息８港仙，較去年同期增加２１﹒２１％。
　　期內收入３４７﹒９８億元，升２４﹒８７％；毛利５８﹒３億元，升３５﹒７７％。

＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

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