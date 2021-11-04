《國企紅籌》聯想集團中期多賺８７％，派中期息８港仙



《經濟通通訊社４日專訊》聯想集團（００９９２）公布，截至２０２１年９月３０日止半

年純利９﹒７８億元（美元．下同），按年升８７％；每股基本盈利８﹒４４美仙，較去年同期

增加９２﹒２６％；派發中期息８港仙，較去年同期增加２１﹒２１％。

期內收入３４７﹒９８億元，升２４﹒８７％；毛利５８﹒３億元，升３５﹒７７％。



＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

