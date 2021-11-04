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04/11/2021 09:25

金管局：美國利率前景不明朗，需注意市場波動及風險

　　《經濟通通訊社４日專訊》金管局發言人表示，美國聯儲局已宣布縮減資產購買規模的安排
，並表示將繼續參考有關數據，包括美國經濟及疫情發展，以決定減少購買資產的步伐及加息的
時機。由於美國通脹及利率前景仍不明朗，市民應保持謹慎，應對可能出現的市場波動及風險。

＊香港貨幣市場保持有序運作＊

　　發言人續指，香港貨幣市場繼續保持有序運作，銀行體系流動性充裕，港元匯率及拆息穩定
。金管局會繼續監察市場情況，按照聯繫匯率制度維持貨幣及金融穩定。

＊聯儲每月縮減買債１５０億美元＊

　　美國聯儲局議息後，一致決定維持利率０－０﹒２５厘不變，符合市場預期。聯儲局同時宣
布啟動縮減買債計劃，將於１１月和１２月，每月減少購買１００億美元美國國債和５０億美元
按揭抵押證券，而未來每個月亦會以類似幅度縮減買債，如果經濟前景發生變化，聯儲局準備好
調整買債速度，標誌著聯儲局正式開始撤出去年３月因為新冠疫情而實施的超寬鬆貨幣政策。
　　聯儲局主席鮑威爾預料，縮減買債計劃將於明年中結束，今次會議焦點是縮減買債而非加息
，承認今次收水」較預期更早和更快，但於加息上要保持耐性，因為就業市場仍然有改善空間，
但必要時將採取行動。（ｃｌ）

　

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