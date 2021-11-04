【夜期時段】即月期指最新報２５１８８點，跌７點，低水３７點

《經濟通通訊社４日專訊》即月期指在夜期時段開市報２５１８８點，跌７點，低水３７點
，最新報２５１８８點，跌７點，低水３７點，合約成交２９７張。
即月國指期貨在夜期時段開市報８９６０點，升７點，高水７點，最新報８９４８點，跌５
點，低水５點，合約成交２８１張。
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