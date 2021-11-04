【債務風險】佳兆業：將分期兌付投資者本金及利息共１２８億元

《經濟通通訊社４日專訊》佳兆業集團（０１６３８）管理層就近期由錦恒財富發行並由集

團擔保的產品出現兌付逾期事件在深圳一家酒店現場回應投資者，集團在會上公布了兌付方案。

據此，佳兆業將以錦恒財富產品的到期時間為順序，採用分期兌付的方式陸續兌付本金和利息；

投資者到期的本金到期的當月兌付１０％，之後的每三個月兌付１０％，直至兌付完畢；投資者

的利息在產品到期後將不再計息。



＊若籌資情況良好，隨時提前兌付本金利息＊



至於原存續期的利息，在本金兌付完畢後的當月兌付２５％，之後每三個月兌付２５％，一

年內兌付完畢；佳兆業將安排每月２０日集中兌付，如遇節假日提前；若佳兆業籌資情況良好，

將隨時提前按照以上的規則提前兌付本金和利息。

佳兆業集團首席財務官兼高級副總裁吳建新透露，截止今日，佳兆業集團通過錦恒財富布局

總本金１１９﹒１３億，預期到期的利息還有８﹒７５億，合計是１２７﹒８８億。



＊與政府溝通幫忙協調金融機構＊



佳兆業集團執行董事兼聯席、地產深圳區域主席總裁李海鳴表示，佳兆業在分析資產的基礎上

，聽取投資者的意見，同時與政府溝通幫忙協調金融機構。他又表示，因監管和項目資金回流等

問題，沒有以實物樓盤兌付的可能性。



＊項目銷售和底層資產銷售作為還款的第一來源＊



吳建新亦提到籌資計劃。他指，景恒財富發布發行的財富產品，每一筆都是有對應底層資產

或項目銷售作為來源的，項目銷售和底層資產銷售將作為還款的第一來源。此外，佳兆業集團已

經著手處置重大資產處置的資金，將專項兌付錦恒財富所發行的產品。作為補充，佳兆業集團在

深圳舊改項目有９５個，預計總貨值６０００億，立項項目１４個，預支預計貨值１１００億。

立專規項目有９個，預計貨值８０２億，主體階段項目有１個，貨值４９億，另有前期項目７１

個，貨值約４０００億，即將預售項目在深圳也有４個，貨值１６３億。據悉，以上項目的銷售

回款或資產處置均可以作為景恒財富的產品兌付的資金保障。



＊著手處置資產清單＊



據了解，吳建新還稱，佳兆業擬著手處置資產清單，包括價值８１８億的１８個深圳項目，

以及佳兆業權益２５８﹒３９億。（ｃｌ）

