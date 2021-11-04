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即市新聞

04/11/2021 19:17

【ＥＳＧ】證監會：ＩＳＳＢ訂標準助投資者調整策略，降漂綠風險

　　《經濟通通訊社４日專訊》證監會行政總裁歐達禮在聯合國氣候變化大會－綠色金融全球峰
會發表主題演說時表示，環境、社會及管治（ＥＳＧ）相關的投資迅速增長，但不同的監管制度
和自願性披露框架，令全球企業可持續發展匯報出現碎片化局面，亦導致各司法管轄區、行業及
公司以不完整和不統一的方式匯報可持續發展。在欠缺可靠資訊情況下，投資者無法作出有根據
的決定，繼而引起有關資產錯誤定價、資金錯配及「漂綠」（ｇｒｅｅｎｗａｓｈｉｎｇ）相關
風險的疑慮。
　　他表示，在可持續金融方面，須要數以萬億元計的私人資金，實現淨零排放的目標，但要達
致此目的，投資者必須信賴市場及獲得由市場取得的資訊。國際證券事務監察委員會組織
（ＩＯＳＣＯ）作為由市場監管機構組成的組織，正在協助訂定未來的發展路向。

＊ＩＳＳＢ標準助投資者調整策略，降低漂綠風險＊

　　身兼國際證券事務監察委員會組織（ＩＯＳＣＯ）理事會主席的歐達禮表示，國際可持續發
展準則理事會（ＩＳＳＢ）將就企業氣候相關披露標準，訂立全面且適用於全球各地的基準，以
滿足投資者對資訊的需求，不但有助投資者調整投資策略，以配合全球轉型至淨零排放的趨勢，
亦將降低一直存在的漂綠風險。
　　他又指，整批氣候金融專業人士，包括基金經理以至ＥＳＧ評級公司亦能夠提高水平，從而
令最終投資者對獲提供的產品和資料有充分信心。ＥＳＧ評級目前因主觀性、透明度問題及評級
方法嚴重不一致的情況而受到影響。標準須符合公眾利益及應能夠在各司法管轄區實施。
　　他續說，現時基準制定十分碎片化，ＩＯＳＣＯ可以充當一眾市場監管機構成員之間的溝通
橋樑，以便落實全球一致的可持續匯報標準。（ｂｉ）
　　

　

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