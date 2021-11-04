《再戰明天》歐盟與英國討論脫歐後貨物貿易問題，美國公布失業率

《經濟通通訊社４日專訊》歐盟與英國討論脫歐後貨物貿易問題，及美國公布失業率，料為

明日市場焦點。



＊澳洲央行公布貨幣政策聲明＊



各國重要經濟活動方面，明日歐盟執委會副主席塞夫科維奇與英國歐盟事務顧問弗羅斯特會

面，討論英國脫歐後英國本土與北愛爾蘭之間的貨物貿易問題。本港時間明日８：３０ａｍ，澳

洲央行公布貨幣政策聲明。４：３０ｐｍ，歐洲央行副總裁德金多斯發表講話。８：１５ｐｍ，

英倫銀行副總裁拉姆斯登和首席經濟學家皮爾對央行地方官員發表講話。９：３０ｐｍ，美國堪

薩斯城聯邦儲備銀行總裁喬治在該行主辦的活動發表線上講話。

數據方面，明日１：３０ｐｍ，澳洲公布１０月外匯儲備。３：００ｐｍ，德國公布９月工

業生產，年率料由１﹒７％降至１﹒３％，月率料由下滑４％升上１％。６：００ｐｍ，歐元區

公布９月零售銷售，月率料由０﹒３％降至０﹒２％，年率料升上１﹒５％。８：３０ｐｍ，美

國公布１０月失業率，料由４﹒８％降至４﹒７％。



＊日清利標業績＊



在本港，明日公布業績的公司有：中投融資（０１２２６）、日清（０１４７５）、大成食

品（０３９９９）、利標品牌（００７８７）等。（ｈｌ）

