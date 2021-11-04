恒地：投得中環新海濱地後借貸率升至３０％，派息政策不變

《經濟通通訊社４日專訊》恒地（０００１２）以５０８億元投得中環新海濱商業地王，為

近年總地價新高。副主席林高演表示，集團有穩定的租金收入，亦得到母公司恒基兆業的支持，

在投得該地皮後，借貸率由中期業績時的２０％升至３０％，強調現金流轉非常好。他笑言即使

假設需要明天付地價，集團亦可以立即「開支票」，因此集團的派息政策不變，亦沒有供股壓力

。他又指，目前地皮屬恒地獨資，不過並不會抹殺未來合作的可能性。

聯席主席李家誠表示，對香港有信心，作為世界性金融中心，中環核心商廈是金融機構及國

際跨國公司總部最搶手的地方，因此項目絕對會為集團帶來良好回報。

租金回報方面，林高演表示，中環的寫字樓及部分商場的月租約為每呎１３０至１９０元。

如以每月平均每呎租１３０元計算，地皮將有４％回報率，若以呎租１９０元計算，回報率則達

６％。

聯席主席李家傑表示，該項目將在各個範疇上加入綠化特色，亦會引入新科技以達到減碳、

垃圾處理、能源使用及污水控制等效果。他又指，父親李兆基（四叔）身體很好，對恒地投得地

王非常開心，形容他知道消息時「笑到見牙唔見眼」。（ｓｌ）

