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04/11/2021 17:29

恒地：投得中環新海濱地後借貸率升至３０％，派息政策不變

　　《經濟通通訊社４日專訊》恒地（０００１２）以５０８億元投得中環新海濱商業地王，為
近年總地價新高。副主席林高演表示，集團有穩定的租金收入，亦得到母公司恒基兆業的支持，
在投得該地皮後，借貸率由中期業績時的２０％升至３０％，強調現金流轉非常好。他笑言即使
假設需要明天付地價，集團亦可以立即「開支票」，因此集團的派息政策不變，亦沒有供股壓力
。他又指，目前地皮屬恒地獨資，不過並不會抹殺未來合作的可能性。
　　聯席主席李家誠表示，對香港有信心，作為世界性金融中心，中環核心商廈是金融機構及國
際跨國公司總部最搶手的地方，因此項目絕對會為集團帶來良好回報。
　　租金回報方面，林高演表示，中環的寫字樓及部分商場的月租約為每呎１３０至１９０元。
如以每月平均每呎租１３０元計算，地皮將有４％回報率，若以呎租１９０元計算，回報率則達
６％。
　　聯席主席李家傑表示，該項目將在各個範疇上加入綠化特色，亦會引入新科技以達到減碳、
垃圾處理、能源使用及污水控制等效果。他又指，父親李兆基（四叔）身體很好，對恒地投得地
王非常開心，形容他知道消息時「笑到見牙唔見眼」。（ｓｌ）

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