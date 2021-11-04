《小傳日記》恒地逾６００億發展中環海濱，摩通倒米話驚影響派息

《小傳日記》香江啲磚頭佬自從嗰次傳中央官員約談磚頭佬高層，稱「遊戲規則已經改變」

嘅羅生門事件後，大部份香江磚頭佬嘅股價都未翻到去以前水平（奇怪嘅係以小傳觀察，彭博通

訊社唔係一間唔會認錯嘅媒體，所以推斷佢收錯風嘅機會算微，當然可能內容會有出入）。

噚日香江樓市終於有啲新鮮嘢可以講下，恒地（０００１２）豪使５０８億銀投得中環新海

濱民耀街地皮，係全港歷來最貴嘅地皮。土地面積約５１﹒６３萬呎，樓面總面積上限約

１６１﹒４６萬呎，有８７７個私家車位同５８個電單車車位。恒地話，準備用６３０億嚟做呢

個ｐｒｏｊｅｃｔ，分兩期發展，最遲２０３２年完成。除咗有ｏｆｆｉｃｅ同商場之外，仲有

海濱長廊同水族館，淨係睇字都有啲期待。至少海洋公園一個唔覺意執Ｑ咗，都有個後備呀嘛。

但咁大個ｐｒｏｊｅｃｔ，塊地又咁貴，錢何來呢？恒地話，地價會以內部資源同銀行融資

支付。

不過呢件事引嚟大行不滿。大摩話會令恒地嘅負債率由今年６月嘅２６巴仙升至４１巴仙；

以零售同辦公室租金分別係每呎２５０銀同１２０銀計，收益率四厘左右，可能要５年以上時間

先可以回本。摩通認為依家中環嘅辦公室市場處於周期底部，估計新項目最初嘅成本收益率會有

３﹒５巴仙，而淨負債率會升到３５巴仙，擔心維持唔到依家嘅派息水平呀。

或者對唔少缸友嚟講，使幾多錢係一回事，派少咗息就大件事，今日恒地跌得都算勁，最多

跌過逾４巴仙，收報３１﹒８５銀，冇咗近３巴仙。請請！



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