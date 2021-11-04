《真知灼見－溫灼培》聯儲局宣布減買債但無提加息

《真知灼見》如預期，於今晨（４日）議息會後，聯儲局宣布將於本月中開始減買債。而減

幅與市場預期一致，即每月削１５０億美元。而按這減幅，理論上到８個月後，即到明年７月份

整個現時１２００億的買債計劃將結束。不過聯儲局長鮑威爾強調，削買債安排是會按經濟狀況

調節。倘在減買債後經濟一旦轉差，不排除會煞停行動。當然，倘往後通脹加劇，也可能會加快

減買債步伐。至於市場最關心，聯儲局何時加息，在這問題上鮑威爾全無提及。明顯，當在減買

債問題上聯儲局也難掌握，又怎要聯儲局在現階段給予大家一個加息時間表？這實在為難了鮑威

爾！



＊鮑威爾給市場的三個啟示＊



在議息會後的記者會上，鮑威爾給予市場多三個啟示值得大家關注。首先，他指假使到明年

中美國的勞工市場改善到一個地步能達至「最高就業水平」（ｍａｘｉｍｕｍ

ｅｍｐｌｏｙｍｅｎｔ），他就不排除到時會作出加息行動。這言論與聯儲局過去立場是一致。

聯儲局過去一直謂，要到因疫情而失去的職位得以彌補，該局才會加息。而現在所見，相對疫前

聯儲局仍失去約５００萬份職位。另外，對於近期工資出現的增長情況，鮑威爾指會上各委員也

曾作討論，但大家並不擔心會引來通脹。言下之意，即鮑威爾指不會因為工資上升而提早加息。

最後，就現時出現的通脹及供應瓶頸問題上，鮑威爾堅持是短暫性。



＊鮑威爾難落實加息時間表＊



議息會後按照美元利率期貨價格變化顯示，市場估計明年７月聯儲局加息機會超９成。當然

，這是市場估計，非聯儲局預期。作為聯儲局實在無須這麼早便給予市場加息承諾，當中原因有

兩。首先，鮑威爾的任期到明年２月便屆滿。現在總統拜登仍在研究是否容許鮑威爾繼續留任。

既然如此，在加息問題上鮑威爾自然是想留有較大政策可變化空間，留給予下一位主席。其次，

美國第三季經濟只有２％增長（Ｑ２為６﹒７％增長），已大不如前，削買債後經濟情況會否更

差實在有待觀察。



＊料美匯９４指數點橫行＊



聯儲局壓抑通脹的藥已下，往後便要觀察美國經濟及通脹變化。當然，聯儲局下任人選是誰

亦為重要作為衡量聯儲局下一步貨幣政策方向。回憶聯儲局從今年６月開始便一直在提出減買債

，而受惠於有關因素美元已上升不少。所以按理到現在，當削買債幅度也不外如是，在聯儲局今

晨宣布方案後美元匯價應有所回落。不過，美元以外最大貨幣是歐元。而歐元區１０月年通脹率

亦不低，已高企４﹒１％。但歐央行在收緊貨幣政策上卻遠不及聯儲局積極。這使歐元缺乏理據

上升。概歐元料難升，美元也便難跌。這是為何筆者估計年底前美匯指數於９４指數點一直橫行

原因。

《恒生銀行首席市場策略員 溫灼培》（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠

ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）



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