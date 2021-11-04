《政經范局－范強》岸田文雄閃電戰報捷，日本向右轉對華更難纏

《政經范局》日本首相岸田文雄成功發動一場閃電式選戰，上任僅１０日就解散眾議院宣布

大選，結果率領執政自民黨「奇襲成功」，一舉拿下２６１席，再加上盟友公民黨的３２席助陣

，成功守住絕對穩定多數票地位。

岸田上台之初，自民黨及他本人的政治處境皆不樂觀：前任菅義偉既未能有效控制新冠疫情

，又沒有妥善照顧疫情下的民生，更不顧民間反對強行召開東京奧運會，結果在民怨沸騰下僅當

了一年首相就黯然下台。是以岸田接過相位的同時，也承接了前朝留下的不利局面。他的民意支

持率當時低至４９％，遠不及菅義偉上台之初的６２％。連菅義偉都落得「直送旋轉門」的下場

，岸田的前方顯然也不會是「條條大路通羅馬」。



＊岸田上任僅１０日解散眾院＊



此時，自民黨的支持率也只是在４５％左右，雖然仍大幅領先於其他政黨，但若在選戰中喪

失過多議席而失去過半數，無疑於敲響岸田的政治喪鐘。因此岸田發動閃電式大選，確是背水一

戰的冒險之舉，也足證他政治謀略中的狠勁。未來岸田處理國內外錯綜複雜局勢時，會否再度展

示這種冒險與狠勁，是非常值得留意的。

選戰開鑼後，岸田把勝負線定在２３３席，本身就反映了自民黨內的信心不足；因為低於這

個數，自民黨連大多數黨地位都保不住了。結果自民黨獲得了２６１席，比勝負線足足多出２８

席。岸田作為戰後最快解散國會的日本首相，經此一役暫時得以化險為夷，算是達成了整體戰果

。然而，勝利的喜慶永遠只是暫時的，日本國內外政治、經濟及新冠疫情的嚴峻情勢，並不會因

為眾院的一場選舉而改觀。岸田為免重蹈菅義偉覆轍，必須盡快根據大選結果，調整其施政方向

的優先次序。

他究竟會怎樣選擇？從這場選戰的結果我們其實可以一探究竟。

這次大選最令人「跌眼鏡」的結局，是在疫情、經濟困境下，主張扶助弱勢社群的左派政黨

，居然還是不能爭取到選民的認受，反而是主張修憲和小政府的右翼民粹派日本維新會成為大贏

家。這說明岸田上台之初「點錯相」，錯把左派當成了主要假想敵。

由於左派第一大黨立憲民主黨主攻民生，提出加徵富人稅幫助弱勢社群，岸田在競選之初也

針鋒相對把民生視為重頭戲，相應推出「新資本主義」概念，矢言增加資本增值稅，用以推行社

會政策，擴大中產階級人數，緩和社會兩極化。不料其設想遭遇黨內外強大阻力，岸田亦體現出

敏感的政治嗅覺，迅速擱置了計劃。



＊選民不認受富人稅與大政府＊



直至投票結束民意揭曉，岸田設想的主要對手立民黨，由１１０席萎縮至９６席，黨首枝野

幸男宣布最快在本月１０日引咎辭職。自民黨與立民黨鷸蚌相爭，漁翁得利的維新會一舉奪得

４１個議席，成為眾院第３大黨。顯然，從自民黨流失的１７席並沒有進入左派政黨，而是記入

了維新會帳下。日本選民仍然是壓倒性地害怕社會資源再分配主張，恐怕是岸田在這場選戰中最

深刻的教訓。

選舉結果證明，左派政黨的加稅和大政府思維，仍未受落於日本選民，這將直接影響到岸田

對其社會開支方案的重新調整。選民意向既已明確，他對中產、年輕人或弱勢社群的支援，就可

能停留在「派糖」的套路，例如撥出各類臨時性補貼。所講的「新資本主義」點到即止，對更為

深層次的社會及經濟結構改革最好避而遠之。岸田的開支計劃料將在本月底出爐，屆時從開支項

目及規模便能看出其社會政策的廬山真面目。

維新會崛起的另一個不容忽視的影響，便是可能促使岸田內閣未來在修憲、對外政策上更為

明目張膽向右轉，甚至在國會及自民黨黨內引起一場右翼與極右翼的路線之爭。



＊右翼坐大促使岸田對華強硬＊



岸田擁有豐富的外交經驗，曾在安倍晉三時代主理過沖繩及北方四島問題，並曾擔任外相５

年之久。在今次選戰中，岸田選擇了暫時避免公開發表刺激中日關係的言論，反而是搶攻北方四

島問題，於上月８日在國會公開表示不解決領土爭端，就不會與俄羅斯簽署和平條約，結果遭到

俄方強烈回應，更在大選前不到半個月，上演了中俄聯合艦隊穿越津輕海峽的歷史性一幕。

中俄艦隊的是次巡航，必將是岸田贏得大選後處理的首要事項。在對華問題上，岸田現時仍

只是強調透過美日同盟、及有「亞洲小北約」之稱的四方對話等同盟機制，共同應對中國。但現

時眾院右翼勢力已經坐大，維新會已成第三大黨﹔其百分之百支持修憲的立場，與自民黨不謀而

合。眾議院這股力量有可能推動岸田突破現時的對華應對策略與框架，把中日兩國緊張關係帶到

邦交正常化以來所未見的異域。《經濟通通訊社評論員 范強》

