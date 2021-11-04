《投資原理－陳榮達》嚴選優質板塊，打造「攻守兼備」投資組合

《投資原理》２０２１年步入尾段，但多個不穩因素持續發酵，環球金融市場恐怕仍有暗湧

，投資者需要留意平衡短期風險。然而，放眼長遠經濟趨勢，資本市場從來不乏具有亮點的投資

主題，例如科技硬件、工業及消費板塊等。因此，嚴選一個「攻守兼備」的投資組合尤為重要，

既有助抵禦風險，亦可以捕捉市況向好時帶來的潛在升幅。



＊美經濟數據欠佳通脹高企，聯儲局收水陷兩難＊



本周市場關注的焦點，不得不提聯儲局於本周四（４日）凌晨公布的議息結果，局方一如市

場預期將在今月開始減少買債，即縮減現每月１２００億美元的買債規模。雖然主席鮑威爾指出

目前不是加息的適當時機，但１０年期國債孳息抽高至逾１﹒６％。美國上周公布的第三季國內

生產總值（ＧＤＰ）按年增長大幅放緩至僅２％，遠遜預期的２﹒７％，創去年次季以來最低水

平。

同時，能源價格又居高不下，令通脹維持高企，上月物價指數按年升幅高達５﹒４％，創

３０年以來新高，使聯儲局在加息問題上陷入進退兩難的局面，此不明朗因素將繼續影響投資情

緒。除聯儲局收水因素外，疫情惡化漸漸加深市場對經濟復甦的隱憂。隨著歐洲新增確診病例回

升，中國內地又因跨省旅遊令疫情有死灰復燃的跡象。加上環球同時面對能源危機，不免令市場

憂慮經濟增長恐受影響，面對市況未明，靈活配置及慎選板塊至關重要。



＊部分內銀理財業務擁有優勢，盈利前景可看好＊



縱觀各板塊，目前內地銀行行業的股息率平均逾５％，其反映與大市相關程度的ＢＥＴＡ值

亦普遍低於１，防守力不俗。部分中資銀行近年積極向輕資本化轉型，大力擴展零售銀行業務，

財富管理及金融科技業務規模也不斷擴大。加上中央對互聯網金融公司加強監管，有助傳統銀行

奪回更多消費者金融的市佔率，對理財資產管理業務強大的銀行相當有利，我們預料其盈利能力

會較其他依賴貸款業務的傳統銀行強勁，市場將更願意對其給予更高估值，有助股價向上。



＊消費升級利好國產品牌，冬奧料有助提高體品公司營業額＊



「共同富裕」政策的出台一度令市場感到擔憂，但我們認為該政策可配合中央提出的「內循

環」政策，助國內中產階級快速增長，推動消費持續升級，長遠可釋放消費行業的增長潛力。隨

著內地消費群體對國產品牌更加重視，對於已進行高端化轉型的品牌，例如國內白酒及體育用品

行業，相信會是市場投資內需板塊的首選。中國將於明年舉辦冬季奧運會，我們預計國內體育熱

潮將會持續旺盛，對於持續進行產品升級的體育用品公司來說，料有利營業額提升。

除上述板塊外，市場亦不乏有投資價值的企業。面對短期市場波動，應慎選擁有充足現金流

的優質股份，以及受惠政策改革的企業，以平衡投資組合的風險回報。

《惠理基金董事總經理香港零售業務主管 陳榮達》



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

