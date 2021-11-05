《缸邊麗評－熊麗萍》保利協鑫動作頻頻波動大，只適合進取投資者

《缸邊麗評》保利協鑫能源（０３８００）本周初復牌，首日急升並不難理解，但其後多日

股價的波動性甚大，行業及公司自身消息變數多，加上資金走位快速，股價走勢料維持其停牌前

的波動本色。



集團因為一宗涉及５﹒１億元人民幣的工程合約終止而預付資金的事宜，核數師仍待核實該

筆帳項，令股份於４月初開始停牌，投資者不但擔心其復牌股價出現下滑，筆者接到不少投資者

的查詢，他們更關注其股份能否復牌，反映他們也了解到投資該公司的風險（過去多年的業績及

股價大上大落）。因此，對其停牌似乎有點打定輸數，今次停牌七個月能成功復牌，對他們來說

實是意外驚喜，集團的企業動作頻頻，今年以來除了配股集資之外，亦先後有收購及出售資產動

作，令大家有點眼花撩亂，但當中亦開始見到集團的策略調整的方向，筆者也重新關注其業務動

向。



今年２月底集團公布與無錫上機簽訂一份戰略協議，計劃在內蒙共同投資建設３０萬噸顆粒

硅的研發及生產項目，總投資額達１８０億元人民幣，並分三期投入，可望進一步加快集團在顆

粒硅產品的產銷及業務增長，加上顆粒硅在耗能、碳排放方面均有優點，產品有一定的發展潛力

，但在技術發展仍在不斷轉化及提升。因此，收益方面亦有不少變數。但至低限度也可望帶來新

增長機會。



但其後因為延遲公布業績及上述終止交易令財務報表亦未能發出，股價在停牌前已打回原形

。



由於達到交易所要求的五項條件，股份於本周一（１日）復牌急升，一方面反映集團已重整

內部監控及管理等事宜，另一方面則因為新能源股在其停牌期間急升，復牌股價上升部分原因是

追回同業的表現。



由於新能源發展政策支持，集團的產品轉型均有利前景，但集團的資產出售及收購動作所帶

來的效益，與及上述內蒙政目的資金需求，產品發展進度的變數等，均值得大家繼續監察，股價

維持波動本色，只合進取度投資者。《駿達資產管理 投資策略總監 熊麗萍》



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