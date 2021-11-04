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04/11/2021 09:19

【聚焦人幣】人幣中間價升１３６點子，報６﹒３９４３

　　《經濟通通訊社４日專訊》美聯儲議息會議後美匯轉弱，中國外匯交易中心人民幣兌一美元
中間價今報６﹒３９４３，較上個交易日升１３６點子，上個交易日報６﹒４０７９。
　　美國聯邦儲備局和歐洲央行皆預期不會在短期內加息，美匯指數周三尾盤跌０﹒０４５％，
報９４﹒０６８，仍接近上月觸及的今年最高峰值。有市場分析認為，由於聯儲局承認高通脹較
預期長，美元仍是避險資產。
　
　　貨幣兌換　　　　　　　　　　中間價　　　　漲跌（ＢＰ）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　１美元╱人民幣　　　　　　６﹒３９４３　－１３６﹒００
　　１歐元╱人民幣　　　　　　７﹒４２３３　　＋５６﹒００
　　１００日圓╱人民幣　　　　５﹒６０６２　－１５３﹒００
　　１港元╱人民幣　　　　　　０﹒８２１６　　－１９﹒３０
　　１英鎊╱人民幣　　　　　　８﹒７５１９　＋２９８﹒００
　　１澳元╱人民幣　　　　　　４﹒７７０９　＋１００﹒００
　　１紐元╱人民幣　　　　　　４﹒５８２７　＋１９４﹒００
　　１新加坡╱人民幣　　　　　４﹒７４４２　　－４９﹒００
　　１瑞郎╱人民幣　　　　　　７﹒０１４０　　＋９８﹒００
　　１加元╱人民幣　　　　　　５﹒１６３０　　　＋２﹒００
　　１人民幣╱林吉特　　　　　０﹒６４９６　　＋１７﹒５０
　　１人民幣╱俄羅斯盧布　　１１﹒２０４４　＋２８０﹒００
　　１人民幣╱南非蘭特　　　　２﹒３８４６　－２２３﹒００
　　１人民幣╱韓元　　　　１８４﹒３５００　　　＋５﹒００
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。
　　人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一
美元中間價貶值１﹒９％。

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