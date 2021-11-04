【聚焦人幣】人幣中間價升１３６點子，報６﹒３９４３

《經濟通通訊社４日專訊》美聯儲議息會議後美匯轉弱，中國外匯交易中心人民幣兌一美元

中間價今報６﹒３９４３，較上個交易日升１３６點子，上個交易日報６﹒４０７９。

美國聯邦儲備局和歐洲央行皆預期不會在短期內加息，美匯指數周三尾盤跌０﹒０４５％，

報９４﹒０６８，仍接近上月觸及的今年最高峰值。有市場分析認為，由於聯儲局承認高通脹較

預期長，美元仍是避險資產。



貨幣兌換 中間價 漲跌（ＢＰ）

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１美元╱人民幣 ６﹒３９４３ －１３６﹒００

１歐元╱人民幣 ７﹒４２３３ ＋５６﹒００

１００日圓╱人民幣 ５﹒６０６２ －１５３﹒００

１港元╱人民幣 ０﹒８２１６ －１９﹒３０

１英鎊╱人民幣 ８﹒７５１９ ＋２９８﹒００

１澳元╱人民幣 ４﹒７７０９ ＋１００﹒００

１紐元╱人民幣 ４﹒５８２７ ＋１９４﹒００

１新加坡╱人民幣 ４﹒７４４２ －４９﹒００

１瑞郎╱人民幣 ７﹒０１４０ ＋９８﹒００

１加元╱人民幣 ５﹒１６３０ ＋２﹒００

１人民幣╱林吉特 ０﹒６４９６ ＋１７﹒５０

１人民幣╱俄羅斯盧布 １１﹒２０４４ ＋２８０﹒００

１人民幣╱南非蘭特 ２﹒３８４６ －２２３﹒００

１人民幣╱韓元 １８４﹒３５００ ＋５﹒００

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人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。

人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一

美元中間價貶值１﹒９％。

