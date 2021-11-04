《鍾之日記》內房多米諾，佳兆業接棒

《鍾之日記》１１月４日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：升。



美聯儲正式宣布縮減購債規模，但鮑威爾強調加息時機未至，外圍市場造好。隔晚美股三大

指數創新高，香江魚缸連跌７日插逾１１００點後，今日終於止跌。恒指高開１１６點，甫開曾

升２２０點，見２５２４４點全日高，之後沽壓復現，曾倒跌１４點，見２５０１０點全日低，

午後尾段走勢轉好，恒指收市升２００點或０﹒８％，報２５２２５。大市全日成交

１１８６﹒０６億元。比亞迪（０１２１１）上月新能源汽車銷售升２﹒５倍，升近８％，表現

最好藍籌。

滬深兩市今早高開，收復三千五並力保不失，汽車、白酒、食品等消費類股份集體大漲，滬

綜指全日彈０﹒８１％，終止三連跌，報３５２６﹒８７點；深證成指揚１﹒３１％。兩市成交

１０７８７億元人民幣，較上一交易日（３日）增加７﹒８％，連續第１０個交易日成交破萬億

。早盤外資過陸股通流入創近一周新高，惟午後見「食胡」資金流出，全日僅淨流入１２億元人

民幣，仍為連續第六個交易日錄淨流入。



＊產品逾期被追數，佳兆業主席病倒，股價六年半低＊



內房爆煲如多米諾骨牌，今次輪到深圳大型房企、２０２１年全國上市房企百強榜單上排第

１９位的佳兆業集團（０１６３８）。網絡今早流出訊息截圖，顯示佳兆業方面通知投資者，承

認公司流動性出現問題，並正就到期未兌付產品與股東溝通，更直認公司之後投資產品的兌付亦

不容樂觀。據悉，上述提及的理財產品，由錦恒財富發行、佳兆業集團擔保。

綜合內媒報道，逾期的理財產品總金額約１２８億元人幣。部分投資者聞訊後，今早８點已

聚集在佳兆業的辦公地深圳嘉里中心尋求兌付方案，隨後，交流場地轉移至友誼酒店，現場涉及

近千名投資人。佳兆業集團創辦人之一、董事局主席郭英成與現場投資人音頻連線表示，現在因

為身體原因在醫院，強調佳兆業是負責任的公司，將盡快給出方案。

佳兆業管理層於收市後公布兌付方案，集團將以錦恒財富產品的到期時間為順序，採用分期

兌付的方式陸續兌付本金和利息；投資者到期的本金到期的當月兌付１０％，之後的每三個月兌

付１０％，直至兌付完畢；投資者的利息在產品到期後將不再計息。原存續期的利息，在本金兌

付完畢後的當月兌付２５％，之後每三個月兌付２５％，一年內兌付完畢；佳兆業將安排每月

２０日集中兌付，如遇節假日提前；若佳兆業籌資情況良好，將隨時提前按照以上的規則提前兌

付本金和利息。

佳兆業今早低開後愈插愈深，全日瀉１５％收報１﹒０１元，創逾六年半新低。同系佳兆業

健康（００８７６）縮水逾１９％；佳兆業美好（０２１６８）挫逾１１％。被佳兆業收購的星

島（０１１０５）受累收跌４﹒７％。

內房危機擺不脫，內房股再度低迷，奧園（０３８８３）插水７％，中國恒大

（０３３３３）乾跌３﹒３％，融創（０１９１８）回吐２﹒９％，萬科（０２２０２）跌

１﹒８％。



＊福布斯中國放榜，鍾睒睒踢走「雙馬」＊



２０２１年福布斯中國內地富豪榜今日放榜，排名次序同早前公布的胡潤百富榜近乎一致。

農夫山泉（０９６３３）創辦人、６７歲的鍾睒睒財富以４２４４億元（人民幣．下同）的財富

值，踢走雄霸榜單多年「雙馬」，首登福布斯內地首富寶座。鍾睒睒旗下兩家上市企業萬泰生物

和農夫山泉近一年市值穩步增長，其中萬泰生物市值同比增長超過４０％，農夫山泉市值同比增

長在１０％左右。

抖音創辦人、剛卸任字節跳動董事長的張一鳴，以３８２５億元躍居第２，成為財富按年增

加最多的內地富豪。而中國鋰電池巨頭寧德時代董事長曾毓群以３２７２億元的財富躋身三甲。

在互聯網行業強力監管下，「雙馬」騰訊控股（００７００）主席馬化騰及阿里巴巴

（０９９８８）創始人馬雲則身家縮水，雙雙跌出三甲。馬化騰的財富下滑至３１６２億人民幣

，排名滑落至榜單第四位；阿里巴巴今年被反壟斷罰款１８２億之後，公司創辦人馬雲由首位跌

至第五位，身家大降３６％。

第６至１０位富豪則依次為拼多多黃崢（２１３２億元）、美的集團何享健（２０６７億元

）、長城汽車（０２３３３）董事長魏建軍家族（１９９６億元）、網易（０９９９９）創始人

丁磊（１９３２億元）及順豐控股董事長王衛（１８５５億元）。

不過，農夫山泉今日在港股就表現平淡，微跌０﹒１％；科網股則普遍造好，騰訊升

２﹒５％，阿里升３﹒１％，網易升１﹒３％。長汽則跟隨一眾車股大漲５％。



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