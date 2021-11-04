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即市新聞

04/11/2021 09:21

《投資心得－潘鐵珊》攜程產品服務組合多樣，專注研發增用戶體驗

　　《投資心得》攜程集團－Ｓ（０９９６１）於第二季度，因為國內市場的恢復勢頭持續，淨
營業收入同比上升８６％，環比上升４３％；跟２０１９年疫情前比較，國內酒店和機票預訂在
第二季度都達到雙位數增長。而商旅管理業務營業收入則同比上升１﹒４倍。截至今年６月３０
日止的中期業績，錄得合計收入達４０﹒４億元人民幣，比去年上升６７﹒５％；錄得歸屬集團
淨利潤１１﹒３億元人民幣，較去年度的淨虧損５８﹒３億元人民幣已有大幅度改善。

＊通關在望業務保持恢復勢頭，可提供全面技術解決方案＊

　　集團其中的一個優勢，為產品及服務組合多樣化，涵蓋經濟、高端、定制化等不同選擇，令
用戶群體在國內及全球均有增長。隨著疫情在國內得到有效控制，而香港跟澳門及內地有望逐步
通關，國內業務繼續保持恢復勢頭，短途旅行、在地遊、國內精品、高端住宿體驗等的需求正逐
步顯現出來，集團已加快推出相關產品以迎合需求。
　　憑藉集團對旅遊行業的經驗及領先技術，能為生態系統合作夥伴提供一套全面的技術解決方
案，例如有針對性的在線營銷工具、用戶需求預測及用戶行為分析模型、綜合支付系統，甚至是
供應鏈金融輔助解決方案等，相信能與酒店?航空公司等合作夥伴相得益彰。除了透過客服機器
人實現全天候的用戶支持外，亦有透過使用自然語言處理及深度學習技術，持續提升用戶體驗。

＊迎合群眾偏好多樣旅遊需要，藉多種方式擴大全球據點＊

　　隨著國內中產階級人口佔比進一步加強，他們通常對於科技更加熟悉，更願意將錢花在有品
質服務及體驗之上，故此消費模式正在改變；而集團的平台亦促成偏好多樣旅遊選擇的群眾的消
費。在此等趨勢的推動之下，國內的旅遊市場將有進一步擴張的潛力。集團透過多種方式如自有
品牌、直接投資及戰略合作等來擴大全球據點，例如早在２０１６年收購天巡、２０１７年全資
擁有去哪兒等，相信今後亦會有機會有類似的投資，以迎來國內旅遊業復甦的增長機遇。可考慮
於２２０元買入，上望２５０元，跌穿２０８元止蝕。《香港股票分析師協會副主席　潘鐵珊》
（筆者沒有持有相關股份，客戶持有相關股份）（本欄逢周四刊出）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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