《財金樂道－陳樂怡》港股短期變數甚多，恒指或下試２４５００點

《財金樂道》本周多國央行召開議息會議，焦點落於美國聯儲局，市場已充分預期１１月將會

宣布縮減買債。然而，美國９月核心ＰＣＥ指數維持強勁，第三季勞工成本指數按季增加

１﹒３％，創歷來最快增速。市場關注會否提前加息，而目前股市尚未反映相關風險。加上，內

房債務危機陰霾揮之不去，企業配股集資活動日增，港股短期變數甚多，恒指或會下試

２４５００點。



＊美股接連破頂，惟機構鎖定利潤避險＊



投資者對於提前加息預期升溫。根據芝加哥商業交易所（ＣＭＥ Ｇｒｏｕｐ）的

ＦｅｄＷａｔｃｈ數據，目前聯邦基金期貨合約顯示明年可能升息三次，每次升２５個基點，時

間分別是６月、１１月以及１２月，上周數據顯示僅可能升息兩次。

根據Ｒｅｆｉｎｉｔｉｖ統計，截至１０月２８日，已公布第３季財報的２４４家標普

５００企業中有８２％盈利優於預期，表現強勁。企業業績亮麗，支持美股破頂。不過，美國銀

行引述ＥＰＦＲ報告顯示，截至１０月２７日止一周，現金基金吸資７９７億美元，是去年４月

以來最多，反映臨近年尾，機構投資者逐步鎖定利潤避險；股票及債券基金則錄得２８１億及

８７億美元資金流入。



＊中國ＰＭＩ望漸改善，Ａ股３５００整固＊



中國１０月官方製造業ＰＭＩ為４９﹒２，按月下跌０﹒４個百分點，續低於５０榮枯分界

線，並遜於市場預期。上游原料成本高企，加上生產限制持續，拖累製造業景氣度進一步走弱。

而生產指數及新訂單指數雙雙下降，顯示供求兩端繼續收縮。

主要原材料購進價格指數和出廠價格指數分別為７２﹒１和６１﹒１，較９月分別高出

８﹒６和４﹒７個百分點，其中出廠價格指數更是近年高位，反映原材料採購價格和產品銷售價

格加快上漲。原料價格指數升幅高於出廠價升幅，增加製造業利潤的壓力。

不過，中國政府近期多方面入手降低煤炭價格，儘管第四季生產缺口仍未能完全填補，但限

電限產壓力將會逐步紓緩，製造業ＰＭＩ有望逐步改善。而官方非製造業ＰＭＩ雖然可企於５０

之上，報５２﹒４，但同樣按月回落，反映內需增長動力持續放緩。無疑中國經濟下行壓力大，

但上游價格管制措施成效初步浮現，國務院總理李克強提出新的組合式減稅降費政策，財政政策

料趨向積極以支持經濟。北向資金近期仍維持溫和流入，預計上證先行在３５００點附近水平整

固。



＊金飾消費傳統旺季來臨，關注周大福＊



世界黃金協會公布《全球黃金需求趨勢報告》，第三季度中國金飾需求達到１５７噸，按年

增長３２％，按季增長７％。受惠於金價季內調整，以及保值需求日增，黃金消費及投資需求均

見提升。

展望第四季度為金飾消費的傳統旺季，加上金飾銷售在國慶期間開局理想，預計年內表現續

佳。建議關注金飾龍頭周大福（０１９２９），２０２２財年內地收入將按年增長３０％至

４０％，同店銷售目標調升至高單位數至低雙位數，開店數量由７００間增加至１０００間。預

計公司將在三、四線城市加快滲透，為銷售增長注入動力。

聯合國氣候峰會周三（３日）閉幕，各國交出減碳方案。中國重申要實現２０３０年碳達峰

，包括加快風電光伏大型基建、提高新能源汽車產量佔比至４０％。碳中和主題繼續是市場焦點

，電動車股乘勢前進。投資者除了可繼續留意優質可再生能源及電動車產業鏈之外，豪華車經銷

商亦具回調吸納價值。其中，永達汽車（０３６６９）第三季盈利優於預期。儘管汽車業內產量

仍受制於芯片短缺，但第四季情況料有改善。在此期間，豪華車供不應求，利好經銷商利潤率。

展望未來，公司將受惠於保時捷的新車周期，還會加大與新能源汽車品牌合作。

（信達國際研究部助理經理陳樂怡）



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