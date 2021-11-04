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04/11/2021 08:34

【國務會議】李克強：面對經濟下行壓力，有效實施預調微調

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明４日北京專電》國務院總理李克強３日主持召開國務院常務
會議，會議指出，面對經濟新的下行壓力和市場主體新困難，有效實施預調微調。要切實幫助市
場主體紓困，對一些地方減稅降費打折扣、大宗商品價格高漲推升成本、拖欠中小微企業帳款等
問題，採取措施推動解決。
　　近期國務院在全國１６個省（區、市）開展實地督查。下一步，各地各部門要抓好既定政策
落實和督查發現問題整改，依法依規問責，確保整改到位，進一步增強工作針對性、有效性，保
持經濟運行在合理區間。

＊做好肉蛋菜和其他生活必需品保供穩價工作＊

　　會議提出，要努力化解民生堵點痛點，把民生期盼放在心上，解決好督查中發現的有的地方
拖欠義務教育教師工資和醫療、老舊小區改造等方面民生實事沒有辦好辦實問題。回應群眾關切
，強化「菜籃子」市長負責制，做好肉蛋菜和其他生活必需品保供穩價工作。採取有效措施保群
眾溫暖過冬，保經濟平穩運行和就業穩定。
　　要規範有效用好政府公共支出。杜絕「面子」工程，注重「裡子」建設，把寶貴的財政資金
用在支持市場主體和保障基本民生上。力戒形式主義、官僚主義，堅決反對不作為亂作為、「庸
政」「懶政」等行為。

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