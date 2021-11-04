【國債入富】富時羅素：中國國債在ＷＧＢＩ中權重大概率會上升

《經濟通通訊社４日專訊》中國國債已於１０月２９日正式被納入富時世界國債指數

（ＷＧＢＩ）。富時羅素亞太區（日本除外）產品銷售與客戶關係主管李戰鷹接受《中國證券報

》採訪時透露，ＷＧＢＩ預計將納入５０隻中國國債，債券總金額約１０萬億元人民幣（約

１﹒６萬億美元），納入完成後預計中國國債在ＷＧＢＩ中的權重將達到５﹒９７％，超越德國

成為ＷＧＢＩ中權重第五大的主權債券。

李戰鷹指出，鑑於中國國債的成長速度快於目前指數中一些佔比較大的國家的政府債券市場

，可以預見，未來中國國債在ＷＧＢＩ中的權重會進一步上升。同時，所佔比重也與人民幣匯率

有關，如果人民幣匯率繼續升值，比重也會上升。她預測，三年後中國國債在ＷＧＢＩ中的權重

大概率將會上升，在全球資產配置中的作用也將越來越凸顯。

此外，在納入中國國債後，她預計，ＷＧＢＩ的收益率將從０﹒７３％升至０﹒８５％，同

時久期將會縮短。李戰鷹說：「中國債券評級高、收益率高、信用風險低，收益率和外匯市場波

動性低，在全球收益率低的情況下，中國國債的價值凸顯，對投資者來說有很強的吸引力。此外

，中國債券市場與其他債券市場相關性低，可以分散投資風險，頗受投資者青睞。」（ｌｃ）

