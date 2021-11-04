《思前想後－郭思治》恒指重越多條平均線，欲試頂趨勢才再現

《思前想後》踏進１１月份後，大市承接１０月份下旬之跌勢，恒指曾於２日先急升至

２５６３９點，其後再於３日早市回落至２４８０８點，即技術上看，大市已初呈先高而後低之

形態，但由於一個月之高低位是不該同時出現於兩個交易日之內，加上８３１點之波幅亦該不能

滿足月內之所需，故在本月下旬之前，理論上定必有更大之波幅點出現，問題衹是更高或更低而

已，談到此點，首先要留意的當然是恒指能否企穩於２０天線（約在２５３２８點左近）及５０

天線（約在２５２７８點左近）之上，因衹要恒指能穩守於上述兩組移動平均線之上，技術上該

有利於再候機上破１０天線（約在２５６００點左近），嚴格而言，衹要恒指能成功重越１０天

線，即表示大市又再重現欲試頂之趨勢，而所指的頂，暫該為１０月２６日之高位２６２３４點

，當然，恒指一旦再度跌穿５０天及２０天線，即表示整個大市又會再重陷反覆不明之中，其時

大市將進一步往下尋月內之新低。



＊成交金額偏疏動力不足，或只屬技術性後抽＊



拉闊一點看，９月２１日之低位２３７７１點與１０月５日之低位２３６８１點該為中期跌

浪之小雙底，此區域之防守性該不俗，故衹要沒有不可預計的黑天鵝事件出現，大市即使再略見

反覆，但該不易跌穿或觸及上述之小雙底，惟有一點需留意，大市之成交金額持續偏疏，在動力

不配之下，縱使市勢偶見造好，但可能亦衹屬有波幅而冇升幅，有反彈而冇大升之技術性後抽而

已，今年大市是自２月１８日之高位３１１８３點開始回落，至１０月５日低位２３６８１點止

計，年內累積之跌幅共達７５０２點，現在大市既屬中期跌浪後之反彈，不妨從技術上略作推算

，大市如能反彈７５０２點跌幅之三分一，則首個上望目標該為２６１８１點，惟大市於１０月

２６日已達標，再者，如大市能反彈７５０２點跌幅之二分一，則另一個上望目標該為

２７４３２點，亦即恒指再進一步上望的目標該為１００天線（約在２６３４７點左近）及

２５０天線（約在２７４３４點左近），惟目前先關注在交投偏疏下，大市能否候機重試５０天

、２０天及１０天線。



＊看好新能源車前景，比亞迪可候低吸納＊



比亞迪（０１２１１）宣布配售５０００萬股Ｈ股，配售價為２７６元，集資淨額約

１３７﹒４４億元，受配股事件所影響，比亞迪股價曾於本周一（１日）跌至２８０﹒６０元，

惟低位在買盤支持下，股價很快便止跌回升，並於本周二（２日）再一度高見３０２﹒２０元，

由於新能源汽車前景看好，故不妨候低作中線部署，以２８０元為止蝕，首個上望目標該為

３２４﹒６０元，即為上市以來之高位。《香港股票分析師協會副主席 郭思治》（本欄逢周四

刊出）



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