【新冠肺炎】全國昨新增本土確診８７宗，黑龍江４５例河北２３宗

《經濟通通訊社４日專訊》國家衛健委公布，昨日（３日）全國報告新增確診病例１０４例

。其中，本土病例８７例（黑龍江４５例，河北２３例，寧夏４例，江蘇３例，河南３例，內蒙

古２例，四川２例，甘肅２例，山東１例，重慶１例，青海１例），含２例由無症狀感染者轉為

確診病例（山東１例，四川１例）。境外輸入病例１７例，含１例由無症狀感染者轉為確診病例

（在廣東）；無新增死亡病例。新增疑似病例３例，均為境外輸入病例（均在上海）。

當日新增治愈出院病例２４例，解除醫學觀察的密切接觸者２５４８人，重症病例較前一日

減少１例。境外輸入現有確診病例３８１例（其中重症病例２例），現有疑似病例４例。累計確

診病例９６８７例，累計治愈出院病例９３０６例，無死亡病例。

全國現有確診病例１０８０例（其中重症病例３６例），累計治愈出院病例９１８１１例，

累計死亡病例４６３６例，累計報告確診病例９７５２７例，現有疑似病例４例。累計追蹤到密

切接觸者１２６６７２７人，尚在醫學觀察的密切接觸者４１７７３人。

累計收到港澳台地區通報確診病例２８８５７例。其中，香港特別行政區１２３５２例（出

院１２０３４例，死亡２１３例），澳門特別行政區７７例（出院７５例），台灣地區

１６４２８例（出院１３７４２例，死亡８４７例）。



＊新增１６例本土無症狀感染＊



昨日全國報告新增無症狀感染者３１例，其中境外輸入１５例，本土１６例（河南６例，均

在鄭州市；江西５例，均在上饒市；黑龍江１例，在哈爾濱市；江蘇１例，在常州市；浙江１例

，在嘉興市；山東１例，在日照市；雲南１例，在德宏傣族景頗族自治州）；當日轉為確診病例

３例（境外輸入１例）；當日解除醫學觀察６例（均為境外輸入）；尚在醫學觀察的無症狀感染

者４０６例（境外輸入３４３例）。（ｗｌ）

