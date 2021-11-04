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04/11/2021 11:00

【華為動向】華為舉行軍團成立大會，任正非：無退路就是勝利之路

　　《經濟通通訊社４日專訊》１１月３日下午，華為心聲社區上線一段視頻，內容顯示
２０２１年１０月２９日，華為公司在松山湖園區舉行軍團組建成立大會。
　　軍團成立被業內認為是華為在當下環境下所做出的組織變革。任正非在華為內部論壇中演講
中表示，「我認為和平是打出來的，我們要用艱苦奮斗，英勇犧牲，打出一個未來３０年的和平
環境。」他稱，「讓任何人都不敢再欺負我們，我們在為自己，也在為國家。為國捨命，日月同
光，鳳凰涅槃，人天共仰！歷史會記住你們的，等我們同飲慶功酒那一天，於無聲處聽驚雷。」
　　據《證券時報》此前報道，華為日前發文正式成立海關和港口、智慧公路、數據中心能源和
智能光伏四個軍團組織，這也繼今年４月首次成立煤礦軍團後，華為再次組建軍團組織，目前該
組織和華為三大業務運營商ＢＧ、企業ＢＧ、消費ＢＧ等屬於同一個級別，華為軍團組織由華為
創始人任正非親自制定並督導。按照任正非對軍團組織的定義：即通過軍團作戰，打破現有組織
邊界，快速集結資源，穿插作戰，提升效率，做深做透一個領域，對商業成功負責，為公司多產
糧食。（ｄｗ）

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