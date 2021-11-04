【華為動向】華為舉行軍團成立大會，任正非：無退路就是勝利之路

《經濟通通訊社４日專訊》１１月３日下午，華為心聲社區上線一段視頻，內容顯示

２０２１年１０月２９日，華為公司在松山湖園區舉行軍團組建成立大會。

軍團成立被業內認為是華為在當下環境下所做出的組織變革。任正非在華為內部論壇中演講

中表示，「我認為和平是打出來的，我們要用艱苦奮斗，英勇犧牲，打出一個未來３０年的和平

環境。」他稱，「讓任何人都不敢再欺負我們，我們在為自己，也在為國家。為國捨命，日月同

光，鳳凰涅槃，人天共仰！歷史會記住你們的，等我們同飲慶功酒那一天，於無聲處聽驚雷。」

據《證券時報》此前報道，華為日前發文正式成立海關和港口、智慧公路、數據中心能源和

智能光伏四個軍團組織，這也繼今年４月首次成立煤礦軍團後，華為再次組建軍團組織，目前該

組織和華為三大業務運營商ＢＧ、企業ＢＧ、消費ＢＧ等屬於同一個級別，華為軍團組織由華為

創始人任正非親自制定並督導。按照任正非對軍團組織的定義：即通過軍團作戰，打破現有組織

邊界，快速集結資源，穿插作戰，提升效率，做深做透一個領域，對商業成功負責，為公司多產

糧食。（ｄｗ）

