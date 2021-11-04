《輪證高清－孫明哲》資金流入平保好倉，應該如何選擇產品？

《輪證高清》從輪證資金流向來看，近日資金主要集中於ＡＴＭ（騰訊（００７００）、美

團（０３６９０）及阿里（０９９８８））產品身上，除此之外，亦見部分資金流入平保

（０２３１８）的好倉，平保上月底從６４﹒６５元回落，連跌５日，資金吸納其認購證及牛證

，投資者會發現市場上平安認購證有１０兌１及５０兌１兩大類，究竟應該如何選擇呢？

現時市場上輕微價外、１０兌１平安認購證的年期大約是４至５個月，槓桿較高，大約７至

１０倍，但是較貼價產品（例如行使價６４元以下）的面值都高於０﹒２５元，敏感度會大幅降

低，吸引力亦大減，投資者多轉移留意較價外產品，面值較低之餘槓桿又較高，例如平安購

２７４４９，行使價６９﹒９元，明年２月到期。投資者要注意這類價外證的引伸波幅敏感度較

高，價格容易受引伸波幅變化影響，較有機會出現不跟行的情況，所以只適合短線投資者。

５０兌１產品的年期較長，大都超過１年期，所以槓桿相對較低。較高換股比率拉低輪價，

令貼價證面值都低於０﹒２５元，所以投資者有較多貼價選擇。例如平安購２６７２８，行使價

６０﹒９３元，２３年３月到期，這類長年期、貼價證的好處是時間值損耗以及引伸波幅敏感度

較低，適合中長線部署

。

另外，牛證亦是可供考慮的產品選擇，除了貼價高槓桿牛證之外，部分資金亦留意一些收回

價較遠的牛證，例如平安牛６９６２１，收回價３５元，是收回價最遠的產品之一，牛證較不受

引伸波幅變化影響，更能有效追蹤正股，雖然遠收回產品槓桿較低，但同時收回風險較低，亦是

中長線部署可取的選擇。



平安相關產品選擇：

平安購２７４４９，行使價６９﹒９元，２０２２年２月２３日到期，實際槓桿９﹒１倍

平安購２６７２８，行使價６０﹒９３元，２０２３年３月２８日到期，實際槓桿３﹒７倍

平安牛６９６２１，收回價３５元，行使價３４﹒４元，換股比率１００，槓桿比率２﹒５倍



《高盛董事總經理 孫明哲》《ｗｗｗ﹒ｇｓｗａｒｒａｎｔｓ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ》



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